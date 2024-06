Jessi Uribe mostró la evolución del sudado de pollo de Paola Jara, ¿Próxima parada ‘MasterChef’?

La unión entre Jessi Uribe y Paola Jara ha dado de qué hablar en redes sociales no solo por la manera en la que se dio su historia de amor que terminó en matrimonio, sino por los comentarios que han hecho en redes sociales por cualquier acto que hagan. Uno de ellos, fue el divertido momento en el que Paola Jara decidió compartir su receta de sudado de pollo.

Los comentarios y los memes en redes sociales no faltaron, a tal punto que la misma cantante tuvo que salir a defender su plato “Me hicieron bullying. Qué porque me quedó aguachento, qué porque la papa no tenía color, qué porque el pollo tan chiquito. Esta es la hora en que me mandan todos los días los almuerzos de muchas casas en Colombia cuando hacen sudado de pollo”, mencionó en su momento en entrevista con Laura Acuña.

Pero mucho tiempo después, sigue siendo un tema del que alguno de los dos recuerda de manera jocosa.

Jessi Uribe mostró la evolución del sudado de pollo de Paola Jara

Cerca de dos años después, el mismo Jessi Uribe compartió en sus redes sociales el video de la nueva versión del famoso sudado de pollo de Paola, donde evidentemente sí se ve una diferencia, ya que en el plato original se veía con más salsa, pero en la más reciente actualización de Jessi, se ve menos jugoso, aunque á, un poco más .

¿Cuánto tiempo llevan de casados Jessi Uribe y Paola Jara?

La pareja llegó a decir ese esperado “Sí, acepto” el 14 de mayo de 2022, haciendo que para este 2024 la pareja esté cumpliendo dos años de casados. En redes han destacado el acompañamiento mutuo que han tenido los dos en sus carreras artísticas, ya que se han estado apándose mutuamente en sus presentaciones.