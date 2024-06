Esposa de Omar Geles pide donante de sangre por esta razón

Maren García fue la esposa del cantante Vallenato Omar Geles quien falleció el pasado 21 de mayo debido a complicaciones de salud. Su inesperada muerte dejó no solo un vacío en el folclor vallenato, sino que su familia lo han extrañado tanto en su partida, ya que deja tres hijos y a su esposa. La relación que tenían entre ambos era de la más expresiva en redes sociales, ya que no perdían la oportunidad de presumir su amor ante la opinión pública.

Luego de su fallecimiento, Maren ha compartido en sus redes sociales momentos e imágenes bastante conmovedoras sobre lo que ha significado para ella la ausencia de su esposo llegando a comentar “Mi otra mitad. Como me dueles en el alma.Pensar que no te besaré más, es horrible pensar que no vienes más es desesperante despertarme y no verte es de lo más horrible que he podido vivir estos días tan fríos, vacíos y solos.”, han sido una de sus palabras de duelo.

¿Por qué la esposa de Omar Geles está pidiendo un donante de sangre?

Al parecer, las obras sociales han sido un pequeño bálsamo para su corazón, ya que en sus redes sociales recientemente compartió el mensaje sobre el requerimiento de donación de sangre para una niña, ya que su nombre es Sara Sofía.

¿Cómo se llaman los hijos de Omar Geles y Maren García?

Los pequeños hijos que dejó esta relación fueron José Juan, José mario e Isabella Géles García, quien ahora están a cargo de su madre y quienes se esperan que fuarden el recuerdo de su padre cuando sean mayores, ya sea como músicos de Vallenato, o simplemente mantenerlo en la memoria al escuchar las canciones que han marcado la cultura e identidad musical colombiana por generaciones.