Se cumplen 15 años sin Michael Jackson: Estas son algunas canciones poco conocidas pero con un gran valor musical

El 24 de junio de 2009 Michael Jackson se encontraba realizando los último ensayos de su gira ‘This is It’, donde llegó a interpretar Earth Song una de las canciones donde manifiesta su preocupación e invitando a la reflexión sobre el cuidado del planeta. La interpretación de esta canción en dicho ensayo se convirtió en una de las últimas apariciones en público del cantante, y por ende, de sus últimos momentos de vida a solo doce horas previas a su fallecimiento.

Al día siguiente, el 25 de junio de 2009 la noticia de su muerte inundó los noticieros a nivel mundial, causando una gran conmoción enre los seguidores y en general a toda la industria musical. Michael Jackson fue sin duda uno de los referentes musicales (y de moda) que ha existido en la historia. La música de Michael siempre estuvo un poco adelantada a su época, razón por la que aún, en pleno 2024 sigue estando presente en sus fans y en aquellas nuevas generaciones que han encontrado en Michael una inspiración artistica, como lo han confesado diferentes cantantes como Bruno Mars, Justin Timberlake y llegando a tener colaboraciones como con Fredy Mercury, ya que el mismo Fredy pasó seis horas en el estudio de la casa de Jackson en 1983, poniendo voz en tres canciones: There Must Be More to Life than This, State of Shock y Victory.

Para recordar un poco su legado musical, en PUBLIMETRO destacamos algunas canciones no tan conocidas de Michael jackson, pero que sin duda son un tesoro escondido en sus respectivos álbumes.

Baby be mine

Publicada en el icónico Thriller de 1982, esta canción se convierte en esas canciones contraste, en donde Michael replanteó varias veces su título, se plantea la idea de esa necesidad de tener presente a esa persona todo el tiempo con un solo objetico: Ser suya. Con pinceladas de disco ochentero, balada y un poco de rock, esta canción se vuelve de los tesoros de este álbum.

Unbreakable

El sencillo que le abrió el disco Invincible de 2001 es el claro ejemplo de lo que estaba por sonar un par de años después con otras boy bands y solistas de esa misma época, más electrónica, y dando la parada del pop que se escucharía en los 5 años posteriores a este sencillo.

I Can’t Help It

Como parte de su quinto álbum en solitario de 1979. El significado profundo de la letra de esta canción es que la persona que canta no puede evitar amar a la persona a la que está pensando, y de esa misma nostalgía cae la melodía tan suave que acompaña dicha letra.

Todo mi amor eres tu ( Just Can’t Stop Loving You)

Amerita señalar que esta fue la única canción traducida por el mismo Michael al español, y que fue incluida en el disco conmemorativo de los 25 años de Bad, donde en nuestro idiomas podemos dimensionar un poco más la delicada voz que llegó a tener Michael, y como todo un romántico declarando su único amor.

Datos curiosos para recordar

1. Thriller, es el álbum más vendido de todos los tiempos con ventas estimadas de 66 millones de copias.

2. Billie Jean fue el primer video musical de un artista negro en rotar en MTV, rompiendo las barreras raciales en la televisión .

3. El Moonwalk debutó en 1983: Michael Jackson realizó el icónico paso de baile por primera vez en el especial de televisión ‘Motown 25: Yesterday, Today, Forever’ mientras interpretaba Billie Jean.

4. El rango vocal de Michael abarcaba casi cuatro octavas, lo cual le permitía pasar de notas graves a falsetes agudos con una facilidad asombrosa.