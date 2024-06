¿Gira mundial? Karen Sevillano visitará estos países junto a ‘La Segura’ con misterioso proyecto en la mira

Karen Sevillano le contó a sus seguidores que este año estará lleno de viajes para ella y para su amiga, la influencer Natalia Segura, mejor conocida como ‘La Segura’, indicando que tienen planeado visitar un par de países y dejando entrever que hay un proyecto entre manos. Además, contó que tiene otro destino en mente, pero que este lo visitará por su cuenta.

Después de haber pasado cuatro meses encerrada dentro de la casa/estudio de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, la creadora de contenido ha estado intentando actualizarse con todos los eventos destacados que se presentaron en ese lapso de tiempo.

Pero también está dedicando parte de su tiempo a conversar con sus seguidores, protagonizando sesiones de preguntas y respuestas en Instagram en donde no desaprovecha las oportunidades para contestar diferentes interrogantes de sus fans, además de revelar ciertos detalles de su futuro.

Y a propósito de esto, Karen Sevillano le contó a sus fanáticos que este año tiene planeado viajar a diferentes destinos junto con su novio, Neider García, y con su nueva amiga, La Segura, indicando que uno de los primeros destinos es Panamá. Pero no estarán ellas solas, sino todo el ‘team papillente’.

“No solamente yo, sino todo el equipo papillente, creo que nosotros en 15 días estamos en Panamá. La primera semana de julio, todo el equipo papillente, creo que estamos en Panamá”, dijo la influencer en una historia.

También adelantó que Perú forma parte de sus planes de viaje para este 2024, indicando que en esta oportunidad solo estarán ella y su novio, además de La Segura y su pareja.

Cabe destacar que Karen había adelantando previamente que tenía planeado hacer una especie de gira junto a Natalia, basándose en su experiencia en La Casa de los Famosos, razón por la cual estos viajes podrían formar parte de este tour.

Karen Sevillano también tiene un plan en solitario

Además de sus viajes a Panamá y a Perú con La Segura, la creadora de contenido también tiene otro destino turístico en la mira, el cual visitará por su cuenta para poder asistir a un evento de gran importancia en el mundo de la belleza.

Y es que a través de una historia de Instagram Karen Sevillano le contó a sus fans que estaría viajando a México para ver en vivo la gala del Miss Universo 2024.

“Yo ya sé que en noviembre es en México, allá voy a estar en vivo y en directo dando mi humilde, y sobre todo acertada, y sobre todo divertida opinión. Me estoy actualizando con todo lo del Miss Universe, pero ustedes saben que yo no me pierdo ningún tipo de reinado, así que nos vemos en México”, dijo la colombiana.