Comparan a Carolina Gómez con Veronica Alcocer por su nuevo cambio de look, ¿gemelas perdidas?

Carolina Gómez ha sido una de las actrices más conocidas del país llegando a estar presente en producciones como ‘Mentiras perfectas, ‘Ventino’, ‘A corazón abierto’, ' La viuda de la mafia’, y ‘La Venganza de Analía’. Eso, además de llegar a representar a Colombia en Miss Universo 1994. Hasta este 2024, Carolina ha sido considerada como una de las mujeres más lindas de Colombia no solo por su belleza física, sino por su personalidad.

Con el paso del tiempo, los cambios son parte natural de los seres humanos. El querer adoptar un estilo de ropa diferente, arreglarse el estilo de las uñas y ahsta cortarse el color y cambiar el corte de cabello son algunas de las cosas por las que todo ser humano pasa a lo largo de su existencia.

¿Por qué comparan a Carolina Gómez con Verónica Alcocer?

Carolina Gómez a sus 50 años sigue demostrando no solo que sigue siendo una de las mujeres más bellas del país, sino que el qué dirán ya no hace parte de su vida, cambiando de look constante mente. La gran mayoría de los colombianos la recuerdan con larga y frondosa melena larga y negra, pero que el las últimas publicaciones ha decidido decirle adiós.

En esta ocasión optó por el cabello bastante corto y teñirselo de rubio llegando a comentar “La idea era quitarme esa rana platanera que me caracteriza porque el bronceado de azúcar pasó a mejor vida”. Pero con los cambios vienen las críticas, y Carolina no fue la excepción. Algunos internautas llegaron a mencionar el corte de cabello tan parecido con Verónica Alcocer, primera dama de la Nación.

Debido a la evidente comparación, la misma Carolina respondió a uno de esos comentarios señalando ”No LA CADAGA! para venr a Colombia noa “pimpear” el look para que no me comparen... ella es ella: yo soy yo. HAHAHA pero bueno, no el corte es muy parecido Sí! AHORA TAMBIÉN es el mismo corte de Claire Underwood en ‘House of Cards’ y qué tal si usamos esa más bien? digo no más”, a modo de burla.