Antony Starr revela lo que más le molesta de los fans de The Boys

Los fanáticos de The Boys siguen disfrutando de su emocionante cuarta temporada pese a algunas críticas negativas que ha recibido. La serie de Amazon Prime Video sigue amasando vistas record para la plataforma y, tras el estreno del cuarto episodio la semana pasada, los fans han vuelto de lanzar elogios a la actuación de Antony Starr como Homelander.

Esta temporada ha representado un reto para el personaje antagónico de la aclamada serie pues la seguridad de Homelander en sí mismo no es la que tenía antes y el “superhéroe” se encuentra atravesando una crisis de mediana edad que la ha llevado a tomar cuestionables decisiones. Sin embargo, el actor que lo encarna también ha vivido momentos amargos a causa de su personaje.

¿Qué dijo Antony Starr que le molesta sobre los fans de la serie?

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el actor confesó que atraviesa, en ocasiones, encuentros incómodos y hasta molestos con los fans de la serie que parecen tener una percepción sobre el actor sin conocerlo.

“ La gente se sorprende, ‘Dios mío, en realidad no eres como él’. Y yo pienso, ‘Claro, es un psicópata narcisista. Así que sí, gracias’ ”, confesó Starr sobre su frustración por ser comparado con Homelander.

Homelander es el líder de The Seven, el grupo de superhéroes protagónico del universo de The Boys. Presentado como un héroe invencible y patriótico, su imagen pública es la de un salvador perfecto. Sin embargo, su verdadera personalidad es oscura y manipuladora; narcisista, despiadado, y carente de empatía. El personaje utiliza su inmenso poder para intimidar y controlar a quienes lo rodean y su fachada de heroísmo oculta una profunda corrupción moral y una inclinación hacia la violencia.