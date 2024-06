¿Se ofendió? Carmen Villalobos protagonizó acalorada escena en pleno rodaje con una celebridad mexicana

Carmen Villalobos quedó en la mira gracias a las redes sociales luego de una curiosa discusión que tuvo con una participante de ‘Top Chef VIP’, programa en el que se desenvuelve como presentadora, protagonizando una acalorada escena en donde no solo los internautas, sino también el resto de los concursantes del show notaron lo intensa que esta fue.

La colombiana suele compartir varios detalles sobre su vida a través de sus historias de Instagram, mostrando sus rutinas en el gimnasio desde muy tempranas horas, parte de su día a día, la convivencia con sus mascotas y su pareja, además de otros detalles que suelen hacer reír o invitar a la reflexión.

Pero al igual que muchas celebridades, la joven también utiliza sus redes sociales para compartir detalles sobre sus proyectos profesionales, enfocándose últimamente en su rol de presentadora en Top Chef VIP, la mayoría de la veces dejando ver detalles detrás de cámara y cómo se divierte entre tomas.

Sin embargo, en las redes sociales ha estado circulando un video que si bien no fue compartido por la actriz, sí está protagonizado por ella y por una concursante del programa: la cantante y hermana de la fallecida Jenni Rivera, Rosie Rivera.

En el clip se puede ver cómo Carmen Villalobos le pregunta a la mexicana qué tipo de arepas está preparando, haciendo referencia a que el acabado de las mismas es un poco inusual. Y ante esto, Rivera no duda en contestarle de manera seria que no son arepas, y que de hecho ni ella misma sabe qué está cocinando.

Seguidamente, la mexicana le indica que nunca había probado las arepas, y que cuando las probó en el programa no le gustaron, extendiendo una disculpa a la presentadora en el proceso, manteniendo su tono de voz serio.

Ante esto, Villalobos aprovechó para responderle de manera educada, pero contundente: “yo no me tomo nada personal, Rosie. O sea, si yo te dijera que no me gustan para nada los tacos y que no tengo ni idea qué son, ¿te sentirías mal?”, a lo que Rivera respondió que no, manteniendo su semblante serio.

Carmen Villalobos quedó asombrada por la actitud de Rosie Rivera frente al jurado

A pesar que la discusión entre ambas mujeres había terminado, la presentadora siguió atenta a lo que la mexicana estaba haciendo y no dudó en mostrar su reacción ante el resultado de su preparación y su actitud frente a los jueces del programa.

En otro clip compartido en las redes sociales se puede ver a Rosie entregando su preparación, la cual bautizó como “Sábado”, indicando que ese día de la semana las personas se levantan “crudas y vomitadas”, haciendo referencia a cómo le quedaron sus arepas.

Por su parte, la cámara enfoca en varias ocasiones a Carmen Villalobos, quien si bien no comenta nada, sí hace algunos gestos con su rostro en donde deja ver que no está contenta con lo que se presentó ante los jueces.