Diana Ángel advirtió a sus seguidores sobre millonaria estafa que están haciendo con su nombre

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX es uno de los programas recientes que más ha dado conversación en las últimas semanas por las dinámicas que se han dado en los participantes, desde peleas y discusiones hasta relaciones amorosas; una de las participantes del concurso que enamoró con su carisma y gran simpatía fue Diana Ángel, que creó un vínculo muy especial con los integrantes del ‘Team Papilla’.

PUBLICIDAD

Diana aprovechó sus redes sociales para compartir contenido de su vida diaria, además de cosas que ya pasaron fuera de ‘La casa de los famosos’, pero recientemente contó que están usando su nombre y fotográficas para hacer una estafa por medio de las redes sociales pidiendo invertir en proyectos que no son reales; la actriz advirtió a sus seguidores y dijo: “Están usando mi nombre y mi imagen para proponerles un negocio fraudulento. ¡NO SOY YO! No contesten, no se dejen engañar”, este texto acompañado de una captura de imagen sobre estas conversaciones fraudulentas.

Diana Ángel defendió a Karen Sevillano de comentarios racistas

Al parecer en una reunión del ‘Team Galáctico’, la participante, que estuvo solo 24 horas dentro de la casa del reality, estaba hablando de algunas de las confrontaciones que pudo haber llegado a tener con Karen si hubiese estado más tiempo dentro del concurso de RCN y en un comentario mal intencionado, se refirió a la influencer caleña como “negra hijue..”; este comentario quedó grabado y aunque algunos de los otros presentes pedían a Nanis guardar silencio, rápidamente se viralizó en redes sociales y esto le ha costado grandes críticas a Nanis Ochoa.

Aunque Karen no se ha referido al comentario, su novio Neider sí salió a declarar su molestia por estos señalamientos racistas en la publicación hecha en sus redes sociales, muchos amigos cercanos a Karen salieron a defenderla, pero, uno de los más destacados fue el de Diana Ángel, que condenó las palabras de Nanis y además, expresó todo su cariño por Karen Sevillano.

Diana afirmó por medio de sus redes sociales: “Esta es la decencia, la caballerosidad, la educación, la gente de bien, los empáticos, los buenos, la gente que se supone deben seguir y hacer su ejemplo, esos son. Esos mismos son. Por esto y por mucho más de lo que no vieron en el 24/7 es que me alegra y me honra mucho ser del equipo que elegí y el que me eligió. Karen Sevillano, te amo Negra divina de mi alma”.

Muchos de los televidentes que sienten más afinidad por los integrantes del ‘Team Papillente’ felicitaron a Diana Ángel por su iniciativa.