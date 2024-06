Camilo Sáenz estalló contra Franko Bonilla en MasterChef; y lo ‘embaló' con los jurados

Lo que empezó como un reto de salvación en el capítulo cinco de la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, terminó convertido en una fuerte reacción del actor Camilo Sáenz, en contra del comediante Franko Bonilla, reacción derivada de una inesperada regla que le impidió a los cocineros culminar la idea que tenían para impedir su llegada a la eliminación.

Sáenz, Bonilla, Martina ‘La Peligrosa’, e Ilenia Antonini, llegaron a este episodio con el objetivo de quitarse el delantal negro y para ello, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adría Marina , les indicaron que tenían que realizar un platillo libre, lo que les pintó una sonrisa de oreja a oreja, la cual se difuminó de manera inmediata luego de que Claudia Bahamón diera a conocer la existencia de cuatro sobres que cambiarían la metodología de juego cada diez minutos.

Estos sobres tenian en su interior distintos cambios, el primero de ellos cambiar de estación con la persona que tenían a su lado derecho, el segundo añadirle un toque dulce a la preparación; el tercero agregarle picante a sus sabores; y el último volver a su estación original y terminar la cocción y posterior emplatado de su platillo; algo que no le gustó ni ‘poquito’ a Sáenz, quien desde que retomó su plato original empezó a reprochar lo realizado por Franko, quien le metió ‘mano’ a sus ollas.

Precisamente el hombre que interpretó a ‘El Alemán’ en ‘El Cartel de los sapos: el origen’, fue el primero en pasar a la mesa de calificación y mostrar lo que hizo, diciéndole inmediatamente a los chefs que no estaba conforme con lo que presentó, culpando al comediante de esta sensación, acto que no fue bien recibido por los calificadores ni por sus compañeros en el balcón, quienes no estuvieron de acuerdo con estas declaraciones, que, para muchos, resulta infantil.

Al respecto, Bonilla señaló: “Me da pena con Camilo”, mientras de sus ojos brotaban lágrimas de felicidad por los comentarios positivos que tuvo Rausch por su salmón, quien le destacó el punto de sal perfecto en su elaboración; mismo que aunque no le dio el famoso ‘cachete’ si le dijo que jugó bien sus cartas.

