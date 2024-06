‘Campanita’ de ‘El Desafío XX’ reveló las razones por las que terminó con su novio ruso

Franck Stiward Luna Valencia, más conocido como ‘ Campanita’, es uno de los participantes más queridos en lo corrido de las veinte temporadas que acumula ‘El Desafío’ de Caracol Televisión. Es tal el afecto que le tienen los colombianos, que en el canal le ofrecieron una oferta de trabajo imperdible, ser parte del matutino ‘Día a Día’, programa en el que inició labores el pasado 18 de junio tras su eliminación del reality; pero no todo es color de rosa en la vida del vallecaucano, ya que recientemente reveló que terminó con su pareja.

En entrevista para el medio, del que ahora es parte, Luna habló del fin de su lazo sentimental con su novio de nacionalidad rusa, quien se dedica a ejercer la medicina en distintos países de Europa. Franck Stiwar fue enfático en afirmar que todo quedó en buenos términos y aprovechó para contar cómo inicio su idilio de amor, que culminó en una bonita amistad.

“Ya terminé con Alex. Él es un hombre maravilloso y el hecho de que yo le haya hecho una pausa no quiere decir que no le voy a hablar nunca más en la vida, porque el hombre se portó superbién, pero siento que en este momento de mi vida es lo mejor porque no voy a tener el tiempo que él necesita; primero por el tema presencial, porque estaos súper lejos, y ahora en el tema de redes no voy a poder estar todo el tiempo hablando con él”, expresó el joven de 21 años.

“Nosotros hicimos ‘match’ en el 2019, yo estaba en Turquía trabajando y él también estaba en Turquía por temas de trabajo. (...) Desde ahí empezamos a tener cercanía virtual, hasta el 2023, fecha en la que yo estaba en Egipto. (...) Él fue, me conoció y allí empezó nuestra cercanía presencial”, añadió.