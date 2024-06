Los desafiantes invitados al ‘Desafío XX’ cautivaron con sus historias de vida

Durante el capítulo 55 del ‘Desafío XX’ fueron muchas las emociones que se vivieron en la Ciudad de las Cajas y es que tal y como ocurre el penúltimo día de cada ciclo llegan los desafiantes invitados a representar a los equipos en la prueba de sentencia, premio y castigo.

En esta oportunidad fueron hombres y es por ello que llegó Carlos bajo el alias de ‘Monaiyama’, un panadero artesanal de La Chorrera en Amazonas. Con él también Anthony con el alias de ‘Miss’, un dic nete de Timbío y Samuel, un exmilitar bajo del alias de ‘Sargento’ de Bogotá.

Cada equipo escogió a su desafiante y es así como Carlos quedó en Alpha; Anthony en Beta y Samuel en la casa Omega. La llegada de cada uno a los equipos derivó en confesiones sobre lo que fue su proceso siendo Carlos el primero en sorprender al confesar que caminó muchos kilómetros para poder llegar al aeropuerto de donde saldría al ‘Desafío XX’.

“Me tocó caminar 70 kilómetros para poder llegar al primer aeropuerto, no hay transporte. Salí a las 2 de la mañana y al otro día llegué a las 2 de la mañana a La Chorrera, llegando me acosté en un lugar como este, quedé ahí dormido hasta las 6 y a las 10 esperando el vuelo”

Por su parte, en la casa Omega recibían a Samuel a quien le falta una pierna, pues cuando era militar en el 2001 fue víctima de una mina antipersona, que le afectó la pierna y al tiempo debieron amputarla desde la rodilla.

“Me revisan, me organizan, me arman el pie de nuevo, y 10 días después me dicen que la mina tenía materia fecal, hay que amputar la pierna, la cortamos ya o va a perder la rodilla. Y ahí entonces como que toca tomar decisiones. El haber pisado la mina me cortaba no solo la pierna, sino el hogar, los hijos, la familia, la sociedad. Todo se borró”

— Samuel