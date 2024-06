Yeison Jiménez confesó cómo perdonó a su padre, luego de que los abandonó cuando eran niños, “ni lo reprocho”

Yeison Jiménez es uno de los cantantes de música popular más famosos en Colombia, pues cuenta con una experiencia de más de 10 años siendo parte de la industria del entretenimiento. El manzanareño cuenta con diversos éxitos que han traído consigo una amplia visibilidad en plataformas digitales que se ve reflejado en cada uno de sus conciertos. Sin embargo, su rol en la música no es el único, ya que ha buscado sacar a flote su rol como empresario y actualmente tiene alrededor de 9 empresas, dinero que le ha permitido darle una excelente calidad de vida a su familia y recientemente confesó cómo perdonó a su padre, luego de que los abandonó cuando eran niños.

Yeison Jiménez en medio de sus diferentes conciertos también está bastante activo por medio de sus redes sociales, tanto así que estuvo haciendo parte de ‘La kalle’, para hablar de la serie de situaciones que vivió con sus padres y como ha buscado ser con sus tres hijos, dejando claro que este rol tampoco termina siendo nada sencillo. Asimismo, el cantante resaltó que no juzga a sus progenitores, pues hicieron lo pudieron con las herramientas que tenían.

Asimismo, que la mujer que trabaja con ellos a quien le dedicó una serenata, le preguntó cómo había logrado perdonar a su padre, teniendo en cuenta que el hombre los abandonó cuando eran niños.

El cantante reiteró que tuvo que perdonar, pues tampoco termina siendo una situación sencilla en cierto momento de su vida y la iglesia fue esencial para alcanzarlo: “Yo no iba a cargar con odio dentro de mi corazón, cuanto yo soy una persona que es de amor. En algún momento estuve en una iglesia cristiana donde me dijeron que tú tienes que sacar todo lo que no te sirve en el corazón y lo hice tan de corazón, que hoy en día ni lo culpo, ni lo reprocho, no le digo nada. Le doy su casa, su carro le tengo su sueldo y le levanté sus hijos (...) Yo he levantado 7 hijos que no son míos. Yo he levantado siete hijos que no son míos. Desde el colegio, desde los tenis del colegio todo me toca a mí”.

Finalmente, Yeison reiteró que espera poder seguir siendo un buen padre, pues la violencia en su casa no existe tanto para sus tres hijos como para sus mascotas, quienes son también parte esencial de su familia: “Yo no los culpo por nada. Mi papá cometió sus errores y yo iré a cometer los míos y ojalá que sean más pequeñitos que los de mi papá”.