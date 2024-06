Llega Ritvales: El festival de música electrónica al aire libre

Durante el 2 y 3 de noviembre Ritvales llega al Parque Norte, el festival de música electrónica al aire libre más destacado de Colombia revela hoy la esperada nómina de artistas para su edición 2024, prometiendo una experiencia sin precedentes para los amantes del género. Este año, Ritvales introduce una innovación que llevará más allá la experiencia de sus asistentes con tres escenarios curados por luminarias globales de la música electrónica.

Artistas Festival Ritvales

Diplo presentará su sello Higher Ground, Mathame deslumbrará con su experiencia audiovisual NEO, y la DJ española Indira Paganotto encenderá los ánimos con su propuesta Artcore. Con una oferta musical diversa que abarca desde house hasta techno, pasando por progressive, melodic, hard y afro, Ritvales continúa consolidándose como un bastión de la música electrónica en la región.

Entre los artistas destacados se encuentran nombres tan aclamados como Above & Beyond, Jamie Jones, Maceo Plex, Nora en Pure, Ellen Alien, y la promesa colombiana Dezko, conformando un line up con más de 60 actos que llenarán de energía el Parque Norte. En su edición del 2023 el Festival atrajo a más de 30.000 asistentes durante dos días de vibración y ritmo, Ritvales 2024 se perfila como una experiencia incomparable, rivalizando con los grandes festivales del mundo con escenarios impecables y una selección musical de primer nivel.

“Ritvales no solo celebra la música, sino que consolida a Medellín como una capital indiscutible de la electrónica en la región”, destacó Frankie Franco, Chief Creative Officer de Breakfast Live. “Estamos emocionados de ofrecer a nuestros asistentes una experiencia única que mezcla innovación musical y la energía contagiosa de nuestra ciudad”. Etapas de venta Las entradas para Ritvales 2024 estarán disponibles a partir del 20 de junio.