“La mejor decisión de mi vida”: Bella Castiblanco, de ‘La Agencia’, se casó por el civil con su novio

La modelo transgénero Bella Castiblanco sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que contrajo matrimonio civil con su novio David Palau. Recordada por su destacada participación en el programa “La Agencia” de Caracol Televisión, Bella compartió emocionantes imágenes del momento más inolvidable de su vida, después de que el pasado 15 de diciembre de 2023, David le pidiera su mano en matrimonio.

La joven publicó una galería de fotos de su boda civil en su cuenta de Instagram, destacando la felicidad que siente al haber dado este importante paso junto a su ahora esposo. Tanto la pareja como sus seres queridos y amigos más cercanos están ansiosos por celebrar la ceremonia oficial.

“Nuestro ‘sí’ es oficial, hoy fue nuestra boda civil. El amor, la luz y la sombra serán un trabajo y esfuerzo gozoso que estamos dispuestos a seguir edificando y construyendo. Te amo, David Palau. No tengo duda alguna de construir una vida significativa junto a ti. No quepo de la felicidad a dos días de nuestra ceremonia. No van a soportar”, escribió Bella muy emocionada.

Entre las felicitaciones destacadas, varias figuras públicas como Mara Cifuentes e Isabela Santiago aprovecharon para desearles lo mejor a la pareja en esta nueva etapa de sus vidas. Sus mensajes reflejaron el cariño y el apoyo que la comunidad tiene hacia Bella y David.

Por su parte, David Palau también manifestó su profundo amor hacia Bella en una publicación emotiva: “La mejor decisión de mi vida, te amo. Gracias por acompañarme en la vida y ser mi mejor compañera, amiga y ahora mi esposa”.

¿Quién es David Palau?

David Palau se describe en sus redes sociales como un médico radiólogo y epidemiólogo, además de ser artista marcial y practicante de la religión budista. Su perfil profesional y sus diversas habilidades han sido motivo de admiración, y su relación con Bella ha capturado la atención de muchos, especialmente por la manera en que ambos han compartido su amor y compromiso.