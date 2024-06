Karol G estrenó ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ y dicen que es el hit del verano

Tal y como lo anunció días atrás la cantante Karol G estrenó el video ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ el cual es una fusión de merengue que contagia desde sus primeros sonidos.

El video tiene todo el sabor de las Antillas Mayores, pues fue grabado en un poblado costero de la República Dominicana, pues tal y como lo indicó en ese país es donde trabajó una parte de su exitosa producción discográfica ‘Mañana Será Bonito’.

“RD es un país al que le debo mucho… parte de Mañana Será Bonito lo trabaje allá, cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy. Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí… Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el Cora y me inspira todo el tiempo. Hoy sale esta canción, hoy sale el video que también grabé allá y que representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad Latina por el mundo entero… alegre, feliz, guapachoza, contagiosa” — Karol G

En el clip Karol G es mesera de un bar a la orilla de la playa en el que el karaoke forma parte de las atracciones del lugar y con el que las mujeres expresan su dolor cantando junto a un trago. A Karol G la incentivan a pararse a cantar, y luego de decir que no inicia con la pieza que está causando furor desde su estreno.

Seguidamente se va a apoderando de otros espacios que conjugan hasta dos oficiales de seguridad que se suman al baile y que termina acumulando a cientos de personas en una misma fila en la calle.

Letra de ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ de Karol G

Ke lo ke

Estamos a rulay

Empezó el verano

Fuego

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Sino como otra cosa,

Usted cerca me pone peligrosa,

Por un besito

Hago cualquier cosa

La novia suya me pone celosa

Y aunque es hermosa

Ey!

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey!

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

No como amigos

Ey!

Y yo te veo y no sé

Cómo actuar

Bebé pa’ conquistarte

Que me pasen el manual

Espero lo que sea,

Yo no me voy a quitar

Tengo fé que esos ojitos

Un día me van a mirar

Yo me caso contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

Yo me casó contigo,

Mi nombre suena bien con tu apellido

Estoy esperando el primer descuido,

Pa’ presentarte como mi marido

No has entendido que

No te va a tratar como yo,

No te va a besar como yo,

No está tan rica, así como yo

Ella es timida y yo no,

Con estas ganas que tengo yo,

Me atrevo a comerme a los dos,

Hoy estás jangueando con ella,

Pero (mmm)

Después tal vez no

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

(Ey, ¿Cómo?)

Seguramente,

Estarías bailando esta conmigo,

no como amigos

(No, no, no)

Ey, Ey, Ey

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido

¿Qué hubiera sido?

Si antes te hubiera conocido.