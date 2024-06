Juli del ‘Desafío The Box’ responde a comparación con Natalia y Kevyn del ‘Desafío XX’

Durante el capítulo 54 del ‘Desafío XX’ las emociones estaban a flor de piel y es que se jugaría el tercer chaleco del ciclo en el que uno de los hombres saldrá eliminado de la competencia y esta vez la prueba sería en el box rojo por la sentencia y el bienestar.

Pero antes de iniciar la contienda, en la austeridad de playa baja, la casa Alpha quien cumple una sanción por haber incumplido el castigo que le fue impuesto, se hablaba de la relación que tienen Natalia y Kevyn.

Pues es de recordar que los dos participantes han tenido un acercamiento muy evidente desde hace varios capítulos que ha dejado al descubierto la atracción que sienten ambos.

La capitana Karen y Dickson hablaron al respecto, y es que la pareja despertó abrazada sobre la tierra de playa baja y al parecer fue mucho el frío que hizo en ese momento que no les permitió cubrirse por completo.

Karen reveló que ambos se besaron durante el castigo de cortar leña en la casa Alpha y que Mapi también fue testigo de lo ocurrido. Dickson agregó que es mucha la atracción que se tienen, por lo que aseguró que Kevyn terminaría con su novia, y deseó que les dure la relación que ha surgido entre ellos, porque considera que una cosa es lo que están viviendo en la Ciudad de las Cajas y otra muy distinta a la que vayan a pasar fuera de la competencia.

Sin embargo, al terminar la conversación interactuaron los demás participantes sobre a quién le pondría el chaleco Omega, y recordaron lo que fue el paso de Guajira y Aleja quienes se convirtieron en las finalistas de la edición del ‘Desafío The Box’ tras regresar de la muerte.

Seguidamente tocaron el tema de estrategia de ese entonces el cual era dejar en competencia a quienes consideraban más débiles para sacarlos en la final. Y recordaron que Juli fue una de las semifinalistas.

Es de recordar que durante todo el ‘Desafío The Box’ Juli y Rapelo fueron el epicentro de las críticas debido al acercamiento que ambos tuvieron en la Ciudad de las Cajas, y más cuando cada uno tenia a sus respectivas parejas esperándolos lejos de la competencia.

Luego de la emisión del capítulo la exparticipante se pronunció por medio de sus redes sociales con un video en el que hablo respecto al tema tratado por los actuales participantes.

“¿Cómo es posible que Natalia vaya a sentir que es la nueva Juli de este Desafío? Primero que todo aclaro que no tengo nada en contra de ella, me parece muy bonita. Pero yo no soy nadie para juzgar, pero digamos que no me siento identificada con ciertos comportamientos, porque es que me están comparando con ella. Yo sé lo que hice de lo cual no me arrepiento, porque de todo lo que pasó y que viví aprendí un sinfín de cosas. Pero no siento que nos parezcamos, no le veo el parecido”

— Juli