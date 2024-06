Carlos Fernando Galán contó por qué sus hijos le hicieron un ‘halón de orejas’

Después de dos intentos fallidos, Carlos Fernando Galán logró ganar la Alcaldía de Bogotá en octubre del año pasado. Con dicho triunfo, Galán asumió todos los retos que venían del gobierno de Claudia López. Y es que al asumir dichas responsabilidades el mandatario ha tenido que sacrificar ciertas cosas para poder responderle de la manera más correcta a los capitalinos.

¿Por qué los hijos de Carlos Fernando Galán le hicieron un reclamo?

Más allá de ser un representante gubernamental, Galán es hijo, esposo y por supuesto, Padre. En medio de una entrevista con la Revista Cromos, el primer mandatario de la ciudad reveló su lado más humano, llegando a contar el llamado de atención que le hicieron sus hijos debido al poco tiempo que pasa con ellos por su trabajo “Es imposible que no impacte, pero trato de que no sea tanto. Intento levarlos al colegio algunas veces por emana, aunque no siempre lo logro. Es duro, porque a veces salgo muy temprano o llego tarde, y ya están dormidos. Mis hijos a veces me reclaman por más tiempo, y trato de destinar una tarde a la semana para estar con ellos y ayudarlos con sus tareas”.

Así que por más ocupado que esté, Carlos Fernando Galán siempre va a tratar de scar tiempoy cumplir su rol como padre y estar presente en el desarrollo personal y académico de sus hijos.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Fernando Galán?

Al estar casado con Carolina Deik, quien ha sido profesora de la Universidad Javeriana, los Andes, Externado, del Norte Uniciencia y Santo Tomás, la pareja hasta el momento tiene dos hijos: Julieta de 10 años, y Juan Pablo de solo 4 años, convirtiéndose en el mejor de la familia Galán Deik.