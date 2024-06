A un mes de su fallecimiento, esposa de Omar Geles contó como lleva el duelo del compositor vallenato

El folclor vallenato está de luto tras el fallecimiento de Omar Geles, uno de los compositores más reconocidos de Valledupar, que está detrás de varias carreras exitosas del género como la de Silvestre Dangond, en su momento Patricia Teherán y la gran mayoría de las canciones de Los Diablitos del Vallenato; lamentablemente falleció a causa de un paro cardio respiratorio el pasado 22 de mayo, con solo 57 años, Omar dejó un fuerte luto en la música colombiana y en varios de sus colegas que compartieron tarima y estudio con el nacido en Valledupar.

Toda su familia, amigos y colegas lo despidieron entre varios homenajes musicales, y a un mes de su partida, muchos de los seres que lo recuerdan con cariño conmemoraron el primer mes de su fallecimiento y uno de los mensajes más conmovedores, vino de parte de Maren García, con quien tenía tres hijos y compartían su vida de casados desde hace tres años, sumado a varios años de noviazgo.

En sus redes sociales compartió un mensaje hablando de su pérdida y día a día muestra el proceso que ha llevado con sus pequeños hijos para poder explicarles la ausencia del cantante de vallenato, Maren afirmó: “¡Amor de mi vida!, mi otra mitad, como me dueles en el alma. Pensar que no te besaré más, es horrible, pensar que no vienes más es desesperante, despertarme y no verte es de lo más horrible que he podido vivir estos días tan fríos, vacíos y solos. Tú eras eso, amor mío, esa luz, tu sonrisa, me desarmaba amor, tú te reías y sentía mariposas en el estómago. Hoy puedo decir que el verdadero amor si existe lo sentí por ti amor y tú por mí. Te amo y te voy a amar hasta viejita como siempre te lo prometí”.

La canción de salsa que escribió Omar Geles

Muchos de sus colegas y allegados llegaron hasta Valledupar para rendirle un homenaje a su trayectoria y al gran aporte que las letras del compositor dieron para consolidar la nueva ola del vallenato, personajes como Silvestre, Peter Manjares, Ana del Castillo y Wilfran Castillo cantaron durante su homenaje póstumo; aunque Omar es sumamente reconocido por sus letras en el vallenato, hay que reconocer que sus composiciones llegaron hasta el reggaeton, con una canción llamada ‘Chao Amor’ que hace parte ‘Se siente vallenato’, de su grupo ‘La gente de Omar Geles’.

Además de brillar en el género urbano, Omar Geles también le dio una de sus letras más sentimentales a la salsa y muchos de los que corean esta canción no saben que fue escrita por el vallenato; se trata de ‘Renuncio’ de Proyecto A, el grupo de salsa nacido en Venezuela que pasó de ser adolescentes orquesta a Proyecto A en su adultez.