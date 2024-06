¿Un fantasma en ‘Desafío XX’? Esto captaron las cámaras y los televidentes dicen que da “miedo”

Durante el capítulo 54 del ‘Desafío XX’ las emociones estaban a flor de piel y es que se jugaría el tercer chaleco del ciclo en el que uno de los hombres saldrá eliminado de la competencia y esta vez la prueba sería en el box rojo por la sentencia y el bienestar.

Pero antes de iniciar la contienda, en la austeridad de playa baja, la casa Alpha quien cumple una sanción por haber incumplido el castigo que le fue impuesto, Karen y Dickson hablaban de la relación que tienen Natalia y Kevyn, mientras que en la casa Beta sucedían cosas extrañas.

Primeramente, al parecer un animal entró a la casa y destruyó algunas cosas de la cocina, por lo que Hércules y Arandú precisaban si se trataba de un gato o un perro, para seguidamente recoger el desastre ocasionado y momentos más tarde, otra situación que ha sido calificada como la aparición de un fantasma.

Y es que al momento de presentar a uno de los anunciantes del reality en el que les lavan la ropa a los concursantes se dio un hecho que llamó poderosamente la atención de los televidentes, y es que Karoline invitaba en el minuto 22 a sus compañeros a dejar la ropa sucia, y al quitarse de la cámara se vio a una mujer al fondo asomándose.

Esta mujer tiene un aspecto muy similar al de Dickson, solo que ella es la de la casa Alpha y no del equipo Beta, por lo que no tendría nada que hacer en la casa azul, y menos usando el baño ya que se encuentra en playa baja.

Los demás participantes que tienen el cabello parecido son Arandú y Hércules, pero no corresponde a su color de piel. Lo que despertó la curiosidad de los televidentes quienes manifestaron sui postura por las redes sociales tras la emisión del capítulo del ‘Desafío XX’.

“Ahora hay gente apareciendo en la casa Beta”, “¿Por qué nadie está hablando del miedo que da esa hp escena? 😩 Dickson me da miedo en esa escena”, “Se imaginan que al final no sea Dickson y termine siendo un fantasma?” y “Ese es el fantasma que hizo el desastre en la cocina de Beta, o sea, que no fue ningún perro ni mucho menos un gato 😂 🤣 😂 🤣”, son algunas reacciones en redes.