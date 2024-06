“Salí con el tabique delgadito”: Karen Sevillano dijo quién era el más “cochino” de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ continúa siendo un tema candente en las redes sociales, a pesar de haber concluido el pasado 17 de junio. Algunos de los exparticipantes del programa de RCN se han convertido en objeto de atención al revelar detalles inéditos de su experiencia durante los más de cuatro meses que duró el show.

Una de las figuras que sigue generando contenido es Karen Sevillano, quien se alzó como la ganadora de esta primera temporada. La caleña logró imponerse a sus fuertes competidores, el actor Julián Trujillo y el cantante panameño Miguel Melfi. Sevillano, conocida por su carácter fuerte y su sinceridad, se llevó el premio de 400 millones de pesos.

Desde la final del programa, Karen ha mantenido a sus seguidores intrigados con sus declaraciones y revelaciones en diversas entrevistas. Recientemente, en una entrevista con la emisora El Sol 105.4 FM de Bogotá, la creadora de contenido habló sobre situaciones que no fueron percibidas en la pantalla del canal ni en la plataforma Vix.

Durante la entrevista, cuando se le preguntó quién de sus compañeros dejaba el baño en peor estado, Karen no dudó en señalar a uno de los miembros del equipo papillentes. “Uy, Pantera, Dios mío. Padre misericordioso. Yo salí con el tabique delgadito,” comentó Sevillano, sorprendida por el mal olor que dejaba su excompañero de casa.

¿Karen Sevillano piensa en convertirse en cantante?

Además de sus revelaciones sobre la convivencia, a Karen también se le preguntó si consideraba la posibilidad de convertirse en cantante, dado el éxito del verso improvisado que creó sobre la situación sentimental de Sandra Muñoz, el cual se volvió viral en las redes sociales.

“No, en realidad no me imagino siendo cantante, yo nunca lo he hecho. Creo que hay personas que tienen mucha preparación en esto y esto fue algo que surgió, pero pues no lo he pensado nunca en volverme cantante”, expresó Karen, descartando así cualquier intención de seguir una carrera musical.