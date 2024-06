Made In Colombia Fest: La nueva apuesta de Spotify para los artistas colombianos

Los sonidos colombianos han llegado a todos los rincones del mundo conquistando a los amantes de la música desde hace décadas. Sin embargo, en los últimos años su popularidad ha alcanzado nuevos niveles, especialmente gracias a herramientas como Spotify. En este contexto, nombres como KAROL G, Shakira, Carlos Vives, Camilo, Maluma y Feid son prueba de ello.

Los datos de Spotify confirman que los colombianos están en el listado de los más escuchados globalmente. De hecho, más de 830 millones de playlists de usuarios en el mundo contienen música hecha por estos artistas, y el 84% de las reproducciones de estos talentos vienen del exterior.

Ese sonido colombiano —que no se puede encasillar en un solo ritmo— sin duda ha cautivado a millones de oyentes, siendo el Reggaeton, el Pop, el Vallenato, la Música popular colombiana y la Salsa, los géneros favoritos de los usuarios en Spotify. Prueba de esto es que solo la Música Popular Colombiana ha tenido un crecimiento notable de reproducciones a nivel global, con un aumento de más del 900% en los últimos 5 años. Por su parte, la Salsa ha crecido un 300% y el Pop, más de un 250%.

Estos sorprendentes números impulsaron a la plataforma a transformar una de sus playlists más escuchadas, Made in Colombia, en una iniciativa que busca elevar y visibilizar el talento colombiano, promoviendo el orgullo por sus artistas y aumentando su impacto global.

“Es una experiencia inmersiva que refleja lo que somos - diversos y multiculturales - no sólo en el ámbito de la música, sino también en el día a día. Esta iniciativa, que busca catapultar a todos los artistas en Colombia, es nuestra forma de hablar cuando las palabras se quedan cortas”, mencionó Manuela Echeverry, líder de relaciones con artistas y sellos discográficos para Spotify en la región Andina.

Para Echeverry, “Made In Colombia es una forma de reconocer el talento colombiano desde su lugar de origen”.

Made in Colombia Fest por días

Una parte crucial de esta iniciativa será el Made in Colombia Fest, un homenaje a todo lo que representan los artistas colombianos y su música. La celebración contará con un cartel de talentos que representa la mezcla propia de Colombia, uniendo lo mejor de la trayectoria con figuras como Grupo Niche y Mike Bahía, con nuevos sonidos como Esteban Rojas, Nico Hernández y More. Este evento, que tendrá lugar en la Casa Spotify BGT, se realizará durante dos días, en los que la fiesta, la alegría y el baile no se detendrán. Así estará dividido el lineup:

Día 1 - Jueves 20 de junio

- Soley: Con más de 364 mil oyentes mensuales, la promesa de la música urbana será la encargada de abrir el festival.

- Juan Duque: El artista paisa, que se caracteriza por tener un flow romántico y fresco, supera el millón de oyentes mensuales en Spotify y será uno de los nuevos exponentes del género del reggaetón que mostrará su talento en el festival.

- Esteban Rojas: conocido también como “La Nue”, el líder del movimiento de nuevos artistas urbanos originado en Cali que está conquistando al país, acumula más de un millón de oyentes mensuales en la plataforma y pondrá a los asistentes a disfrutar de su versatilidad como intérprete, improvisador y cantante.

- Mike Bahía: Con más de 3 millones de oyentes mensuales, una de las grandes promesas del urban pop en Colombia y Suramérica, será el encargado de cerrar la fiesta.

Día 2 - Viernes 21 de junio

- Grupo Niche: La reconocida orquesta de salsa, creada en 1979, es la más escuchada en el país y a nivel global en su género, superando los 6 millones de oyentes mensuales en la plataforma y serán los encargados de dar apertura al segundo día del Made in Colombia Fest.

- More: Con su envolvente voz y su particular sonido, la artista emergente tomará la batuta para seguir con la fiesta. En Spotify, More tiene más de 19 mil oyentes mensuales.

- TIMØ: El grupo nominado como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys 2023 acumula más de un millón de oyentes mensuales en la plataforma y será la cuota pop del evento.

- Nico Hernández: El joven artista del género popular hará parte de este cartel con su propuesta fresca, el intérprete cuenta con más de 750 mil oyentes mensuales en Spotify.

- Ryan Castro: Con más de 20 millones de oyentes mensuales, el artista oriundo de Bello, Antioquia es una de las figuras más reconocidas del género urbano. El cantante del Ghetto cerrará con broche de oro los dos días de celebración.

Además, la Casa Spotify BGT se vestirá para la ocasión con la adecuación de espacios internos que rendirán homenaje a la tradición popular colombiana como zonas para jugar tejo, “picós” caribeños dispuestos en el interior y representaciones de las típicas tiendas de barrio. En esa misma línea, se hará un homenaje a la trayectoria de grupos históricos como Grupo Niche, que celebra este año los 40 años de su éxito ‘Cali Pachanguero’.

Esta primera versión del Made in Colombia Fest, con el que Spotify busca destacar lo mejor de nuestros sonidos, contará con un aforo limitado para súper oyentes en la plataforma, los cuales se eligen de acuerdo a sus reproducciones, medios de comunicación, entre otros. Para seguir conectando con los talentos colombianos no deje de escuchar la playlist de Made in Colombia en Spotify.