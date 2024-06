Hombre del ‘Desafío The Box’ reveló que le pusieron los cachos estando en el reality

Matheus era uno de los participantes del ‘Desafío The Box’ 2023 que se ganó el corazón de los televidentes, por sus ocurrencias y sobre todo por su gran corazón con el que conquistó a más de uno. A él le toco una dura vida para sacar a su familia adelante, pues se convirtió el hombre la casa, y en más de un capítulo confesó algunas de las tristezas que vivió, como lo fue la muerte de una de sus hermanas por un cáncer cerebral y que su padre le negó su apellido y lo abandonó porque lo que su madre Nancy salió al frente con él mientras trabajaba en el aseo.

El joven nació en una familia humilde en la que su madre tuvo que hacer de papá y mamá. La pobreza lo obligó a salir a la calle a rebuscarse la vida y encontró en la gimnasia y el deporte una fuente de ingresos que varía de acuerdo a muchos factores, como lo son el clima, el ánimo de la gente y la duración de la luz roja de los semáforos.

“Yo tenía una novia, yo la amaba mucho, yo veía un futuro rechimba con esa vieja., incluso, le hice publicidad, no sé, hablé muy bien de ella en el ‘Desafío’ que no, que la amaba, que tenía severos sentimientos, que era rechimba la vieja. Bueno, el caso fue que yo fui al reality, al ‘Desafío The Box’, estuve allá metido como unos 50 días, no sé, pasé muchos meses” — Matheus

La meta de Mateus no era otra que llegar al final, ganar y así poder comprarle una casa a su familia, especialmente a su madre y durante la convivencia en más de una oportunidad se refería a la bella relación que tenía con su novia, pero ahora esto ha dado un revés, pues confesó que le fue infiel.

“Mientras yo me embarraba la cara, mientras me daba reduro en ese reality, esta muchacha estaba saliendo con un man. La vieja subía estados con ese man. Mientras yo estaba por allá dándola toda, ella estaba por acá saliendo con un man. Yo volví del reality, yo allá no tenía celular, no tenía manera de contactarme con ella, yo no sabía que estaba pasando aquí afuera” — Matheus.

Luego precisó que al salir del ‘Desafío The Box’ se reencontraron y vio que las cosas con ella no eran igual a como las dejó antes de salir a Tobia, y que ella pensó que él la estaba engañando en la competencia.

“Volví y pues normal, las cosas no estaban igual, y ella pensó que yo la estaba engañando, se hizo una película así repaila. Y la vieja estaba efectivamente saliendo con otro más. Yo me di cuenta cuando le llegó un mensaje de voz, es que es redescarada, la tenía aquí al lado, le llegó un mensaje de voz diciendo ‘Oye, ¿me vas a dar una oportunidad al fin o qué? ¿qué pasó con tu novio?’ y yo recuerdo muy bien estas palabras ¿sabes qué dijo? ‘no sí, yo lo tengo aquí al lado y le voy a dar otra oportunidad’. Se me salió el corazón” — Matheus

La publicación de Matheus se llenó de diversas reacciones por parte de sus seguidores que vivieron a través de la pantalla lo que fue su paso por el ‘Desafío The Box’ hasta su eliminación en el capítulo 44.