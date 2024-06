Andrea Valdiri se unió a Campanita en una clase de baile y así les fue

Andrea Valdiri ha sido de esas personalidades que se ha vuelto tendencia en redes sociales por ser una creadora de contenido y bailarina barranquillera, y quien se ha visto bastante involucrada en una que otra polémica por su vida personal. Hace unos meses fue tendencia por haberse separado de Felipe Saruma, quien llegó a ser su esposo por un poco más de un año, y quien llegó a compartir bastantes momentos junto a sus dos hijas.

Por su parte, Campanita fue uno de los participantes más queridos de ‘Desafío XX’ desde el primer capítulo ya que con su carisma, espontaneidad, y calma que le dio al equipo Omega durante su estancia en la competencia, se quedó en el corazón de los colombianos, a tal punto, de crear cuentas fan club con su nombre. Como fue de conocimiento público, la profesión de Campanita es el baile, dandoclaes grupales e individuales, pero también porque gracias a este talento ha podido conocer diferentes paises del mundo.

¿Andrea Valdiri le dio la talla a Campanita en clase de baile?

Esta unión entre Campanita y Valdiri no tendría nada de extraño, ya que ambos al ser bailarines tendrían que juntarse y dar una clase de baile, y así fue. En redes sociales empezó a circular un video de ambos grabando un video sobre sus técnicas de baila. Al principio parece difícil seguirle el ritmo a Campanita, pero Valdiri sí logró sincronizar sus pasos.

“El coach de salsa para aprender a bailar salsa bien”, “Menos mal salio por que lo que le espera aquí afuera son ñexitos”, “Él tiene tiene un no sé qué no sé dónde que lo hace único”, “Él inspira hasta a la persona que esté triste jaja es mucho amor”, “El junte que nunca esperé ver pero que me estoy disfrutando, qué belleza”.