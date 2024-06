“No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”: Ángela Aguilar en entrevista sobre su relación con Nodal

En medio de la atención pública y las críticas constantes, Ángela Aguilar ha hablado abiertamente sobre su relación con Christian Nodal, destacando que el amor verdadero no debe ser visto como algo sucio. La joven cantante, hija de Pepe Aguilar, ha enfrentado una avalancha de comentarios negativos desde que oficializó su romance con Nodal. La prensa y los usuarios de redes sociales han seguido de cerca cada paso de la pareja, generando controversia y especulaciones.

PUBLICIDAD

A pesar de estar en el ojo del huracán, Aguilar ha defendido su relación con Nodal, quien es conocido por ser la expareja de Cazzu. Ángela ha dejado en claro que no ha actuado de mala forma y que lo que vive con Christian es un amor auténtico y hermoso.

Ángela Aguilar habló de su relación con Christian Nodal

En una reciente entrevista con Quien, la joven artista indicó que su relación no debe ser motivo de pensamientos negativos ni generar especulaciones. “No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no rompimos nada, es amor. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, afirmó. Durante la charla, la intérprete mencionó que el amor es uno de los sentimientos más hermosos, por lo que no debe verse como algo sucio.

A pesar de los comentarios negativos, Ángela tiene claro que lo que siente por Nodal es real. Por tal razón, considera que no tendría por qué dar explicaciones a nadie. “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”.

Al margen de las polémicas en los medios de comunicación y en las redes sociales, la joven está disfrutando de esta nueva etapa en su vida. En la charla, Ángela compartió que no deseaba que la gente le robara la oportunidad de vivir este momento de su vida: “Es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño”, afirmó. Aguilar dejó abierta la posibilidad de que ella y Christian compartan los detalles de su relación en el futuro. Por ahora, el mexicano se ha concentrado en continuar con su gira, mientras Ángela y él disfrutan de su amor lejos de las críticas.