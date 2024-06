Martha no se guardó nada en la final de ‘La Casa de los Famosos’ y arremetió contra ‘Papillentes’

Durante la gran final de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia los exparticipantes que salieron a lo largo de cada semana forman parte del público en el estudio desde donde han compartido junto a las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo.

En uno de las intervenciones mientras se espera conocer si será Karen Sevillano, Sebastián González, Miguel Melfi o Julián Trujillo el ganador de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, las presentadoras conversaron con algunos de ellos, específicamente con la actriz Martha Isabel Bolaños.

“Esas personas con las que tuviste esos enfrentamientos o esas diferencias ¿Hay reconciliación ¿pasaste la página ¿Estás tranquila?”, le preguntó Cristina Hurtado a la actriz Martha Isabel Bolaños.

“Yo estoy tranquila Cris, más yo siento que la reconciliación no se da con todo el mundo, y si se da, se da en un tiempo exacto. En este momento las cosas están como están. Mas adelante la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué pueda pasar, pero en este momento las cosas quedaron como ustedes vieron”, dijo Martha Isabel Bolaños.

“¿En este momento de la vida real?” le insistió Cristina Hurtado a lo que la actriz contestó que “en la vida real no hay reconciliación, no. Hay buena energía, yo no me permito devolver nada de lo que he recibido, más la vida da muchas vueltas todos tenemos derecho a cambiar, a recapacitar, el perdón hace parte de nuestras vidas, no me gusta cargar con maletas, por eso tal vez más adelante, nunca se sabe, pero en este momento las cosas quedaron como están yo estoy completa con las cosas que viví”, remató Martha Isabel Bolaños.

Las presentadoras manifestaron su esperanza de que las cosas se arreglen en un futuro. Es de recordar que a los pocos días del inició del reality varios miembros del Team Papillente atacaron a la actriz con diversas ofensas hasta su salida el pasado 2 de junio, cuando salió eliminada.