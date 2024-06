Karoline y Glock hacen las paces en ‘Desafío XX’ ¿cuánto durará la tregua?

Durante el capítulo 52 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues inició el penúltimo ciclo de tres equipos en el que saldrá un hombre eliminado de la Ciudad de Las Cajas y en el que está en juego dinero, fuerza y sobre todo los puestos para quedarse una semana más.

La edición inició con los sucesos posteriores a lo que fue la eliminación de Valentina, esto luego que todas las mujeres de la casa Beta se midieran en el box negro, tras ser sentenciadas por Alpha y Omega. La capitana Darlyn, Karoline y Glock son las mujeres que siguieron en competencia y estas dos últimas dialogaron sobre limar asperezas luego de constantes choques dentro de la convivencia.

“Karoline, quiero hablar contigo. Yo quiero en serio que ya las diferencias o ese temita tan tedioso que hay entre nosotras merme un poco. Más que ofrecer unas disculpas, yo no te digo que seamos mejores amigas, porque no, porque simplemente tenemos temperamentos y quizá, al menos aquí en la competencia, no vamos a llegar a un acuerdo, no vamos a poder llevar excelente, no vamos a ser Valentina y Karoline, no vamos a ser que sí Darlyn y Glock, sin embargo, si tenemos que hablarnos, hablamos”, dijo Glock

Karoline quien se encontraba en uno de los lavamanos del baño le respondió con la misma energía bajo la analogía del motivo que las llevó a participar y lo que debería ser el comportamiento de ambas, iniciando así una tregua de paz.

“Hay momentos en los que uno debe uno debe ser directo en público y hay otros en privado. Yo debería ser más tranquila de pronto, igual que tú. Entonces si el algún momento de pronto llega a pasar algo, Dios no quiera porque no quiero pasar más momentos irritables, tú te acercas a mí y me dices con mucho amor, pasa esto. Estamos en un punto de la competencia en el que yo quiero y sé que tú también, que la gocemos, que la disfrutemos, que yo no sea un bache en tu camino y que tú tampoco seas un bache en mi camino”, Karoline.

Las dos llegaron a un punto de acuerdo en el que predomine el respeto ya que las dos dependen del bienestar de Beta, y prometiéndose un mejor ambiente terminaron su conversación con un abrazo justo cuando se acerca la última eliminación de una mujer y seguidamente la prueba de capitanes en la que una casa bajará bandera y quedarán solo dos equipos.