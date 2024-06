Karen Sevillano reveló lo que haría con Martha Isabel y lo que piensa de Julián, ya no le dice “perro sarnoso”

La noche del pasado 17 de junio el reality ‘La Casa de los Famosos’ Colombia llegó a su final en medio de polémicas y logros, teniendo a la creadora de contenido digital Karen Sevillano como la ganadora de los 400 millones de pesos.

El primero en salir de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia durante la gala eliminación fue el actor Sebastián González, quien consiguió el 0.96 % de los votos. Minutos después llegó el anuncio del tercer puesto, que recayó sobre el panameño Miguel Melfi que obtuvo el 9.38 % de los votos. Mientras que el segundo lugar lo consiguió el actor Julián Trujillo con el 38.39 % versus el 51.27 % de Karen Sevillano.

A su salida de la casa y sus palabras en el estudio de la gala principal acudió a ‘El After Show’, programa que es presentado por Roberto Velásquez y Lina Tejeiro para dar sus impresiones tras alzarse con el premio y responder algunas incógnitas sobre su paso por la competencia.

“Creo que aprendí a convivir con muchísimas personas, pero aprender a convivir no significa ser amigos, y eso está bien. Uno no va siendo amigo de todo el mundo, el que es amigo de todos no es amigo de nadie y yo sigo parada en eso. Y el hecho de que yo tenga una buena convivencia no significa que voy a hacer amigos, tampoco enemigos, porque si yo me encuentro a cualquier persona con las que estuve y aquí y yo les puedo servir en algo, me piden un favor, me las topo por la calle pues yo no los voy a ignorar ni a hacer el feo pues ya viví con ellos, ya qué más, pero amigos, ustedes saben quiénes son mis amigos, eso para nadie es un secreto”, dijo Karen Sevillano.

Seguidamente le preguntaron sobre lo que fue su relación Martha Isabel Bolaños, pues es de recordar que fue la participante con quien mas roces tuvo dejando momentos polémicos en la convivencia.

“Dios me permita llegar a los 50 como Martha. ¡Qué nivel! Yo no tengo nada en contra de Martha, yo a Martha ya la conocía antes de entrar a este reality, y no me caía muy bien, en el reality me cayó peor. Yo fui entendiendo su forma de ser y supe aceptarla, y pues yo lo último que tuve como instancia fue como hacerme a un ladito para evitar todo tipo de conflictos porque yo sé que no la pegábamos mucho, pero Martha tiene su lado chévere, yo con Martha me pudo parchar en cualquier momento si nos topamos porque Martha a mí no me ha hecho nada, yo a ella no le he quitado ningún marido” — Karen Sevillano

Luego vino la pregunta sobre cómo terminaron las cosas con Julián Trujillo a quien llamó hasta “perro sarnoso” una vez con otras ofensas por lo que los televidentes pedían la expulsión inmediata de Karen Sevillano.