Don Omar anunció que tiene cáncer, esto es lo que se sabe

Don Omar es uno de los más importantes cantantes de música urbana, quien le abrió la puerta a un género que se ha convertido en la representación de las más recientes generaciones. A través de su cuenta de Instagram publicó una fotografía acompañada de un corto, pero contundente, mensaje con el que le dio la noticia a sus seguidores y al mundo de que padece cáncer.

La publicación ha hizo este lunes 17 de junio sobre las 5 de la mañana y de acuerdo con la fotografía publicada se encuentra hospitalizado en un centro hospitalario en Orlando, estado de la Florida en Estados Unidos.

Don Omar tiene cáncer

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió junto a una fotografía en la que muestra una manilla de admisión en el hospital.

De inmediato sus seguidores y mundo de la industria se volcó a enviarle mensajes de apoyo y ánimo.

“En serio!! yo acabo de abrir los ojos y lo primero que veo es esto, ojalá no sea de gravedad y puedas sanar en el nombre de Jesús, amén!!”, “La salud te fue dada al nacer, no vamos a la guerra por la victoria, vamos a la guerra VICTORIOSOS A TOMAR LO QUE YA NOS FUE DADO! La sangre de Cristo ya limpió tu cuerpo”, “Esa es la actitud. A pelear hasta ganar”, “Estimado William… Guerrero Boricua, se bien cómo te sientes. Tú al igual que yo, has librado muchas batallas en tu vida y has salido victorioso. Esta NO será la excepción y en el nombre de DIOS y con FE, sé que darás la pelea️ hasta quedar TOTALMENTE SANO EN SU NOMBRE. Recibe mi abrazo fraternal e infinitas bendiciones para ti hoy y siempre! -Osvaldo Ríos-” y “Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa lante con todo el proceso, bendiciones. Orando por ti”.