Diego Mateus dejó mal parado a City Tv por rechazar uno de los programas más exitosos de RCN

Diego Mateus, ‘El de la pluma’, es uno de los comediantes más reconocidos en Colombia y fue uno de los primeros en destacarse en el mundo del Stand-Up, segmento del humor que sacó al mercado algunas de las figuras públicas que más conversación dan en la actualidad por su labor, como Alejandra Azcárate y Alejandro Riaño. En una reciente entrevista, Mateus dio detalles de la vez en la que City Tv, rechazó uno de los proyectos que más éxito ha tenido en RCN.

Para 2010, la pantalla chica colombiana tuvo una de las competencias más aguerridas, en lo que refiere a la programación de los fines de semana, ya que codo a codo Caracol y ‘Nuestra Tele’, se disputaban la audiencia de la noche con ‘Sábados Felices’ y ‘Los Comediantes de la Noche’; precisamente Mateus reveló que este último programa había sido ofrecido para ‘City’, pero que al final fue rotundamente rechazado.

“Yo había hecho una propuesta de un programa que se llamaba ‘El Club de la Comedia’, era una idea para City Tv, que era comediantes en vivo. El gerente de producción nos dijo que listos, vamos a hacerlo en un bar que se llama ‘Punto G’ y fuimos y el dueño del bar se llamaba Fernando Gaitán. (...) Él vio el formato y nos dijo “esto lo compro, esto lo hacemos, no le voy a cobrar nada”, expresó Diego en un video posteado en la cuenta de TikTok de ‘@freeticketlat’.

Al mes me llamó el gerente de producción del canal City Tv y cortó el proyecto. (...) Me quedé con tanta ‘piedra’ con el canal que era mi sueño hacer ese programa que renuncié al canal y me dediqué solo a la comedia. A los dos años me llamó Fernando Gaitán y me dijo que estaba de vicepresidente de producción de RCN. (...) Me dijo que quería hacer el programa y lo llamamos ‘Los Comediantes de la Noche’”, añadió el humorista en las imágenes que ya acumula más de 200.000 reproducciones en la plataforma china.