Agmeth Escaf contó por qué no celebra el Día del Padre con su papá “aunque esté vivo”

El Día del Padre es una jornada importante para millones de personas, pero también puede abrir heridas en otras que han tenido dificultades con su figura paterna o no han tenido una. El representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf sorprendió a sus seguidores y a sus electores con un sentido mensaje sobre esta jornada.

La publicación la hizo a través de su cuenta oficial en la red social X, donde no solo reveló su postura frente a esta celebración, sino que también les hizo un llamado a los padres del país.

“Otro día del padre en el que no le digo a nadie “feliz día, papá”. Mis hijos tampoco felicitaron hoy a su abuelo paterno, pues ni siquiera lo conocen. Aunque está vivo”, explicó Escaf. “Hoy, cuando ya prácticamente se acaba el día, los invito a todos ustedes, que como yo no tuvieron padre, a romper el ciclo del abandono y la negligencia. Estén ahí para sus hijos. No sean el padre del cheque mensual. No sean el padre ausente que solo sirvió para engendrarlos y darles un apellido. No sean la causa por la que deban ir a terapia. Sean papás de verdad. Amen y eduquen y críen y corrijan. Estén ahí para ellos, sobre todo en las más duras y ayúdenlos a levantarse cuando se caigan. No tengan hijos para dejarlos tirado”, agregó el representante a la Cámara.

Más tarde, se refirió a todas las personas que tuvieron que crecer sin una figura paterna y señaló que les envía un “abrazo” a “los hijos sin padre” y a quienes a pesar de ello sí decidieron hacer bien su tarea.

Mientras tanto, la exesposa de Escaf y cónsul de Colombia en Santiago de Chile, María Antonia Pardo, respondió a su trino destacando el rol del representante a la Cámara como papá. “De las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue elegirte como el padre de mis hijos. La vida los premió con el mejor papá del mundo. Te quiero mucho. Estoy muy orgullosa de ti”, comentó Pardo y compartió una foto del congresista con sus hijos.