Melfi ya le puso el ojo a otra mujer casada en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la más reciente gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo compartirían una cena con los participantes que siguen en pie en la competencia.

Es así como las conductoras, ataviadas al igual que los semifinalistas y el finalista en color blanco, pasaron a cenar y a mostrarles cuáles han sido los momentos más virales de la temporada como el imparable “Sandra quiere saber” y el “Somos galácticos”, así como el crecimiento que han tenido los cinco en las redes sociales desde el inicio de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

Además, Cristina y Carla hablaron de manera libre de lo que fueron los roces que tuvieron al principio de la temporada y la manera en la que se acoplaron que las hace ahora una de las parejas de presentadoras más explosivas de la pantalla colombiana.

Sin embargo, al acabarse la velada y bajar de nuevo a la casa se dio una conversación entre Alfredo, Karen Sevillano y el panameño Miguel Melfi, sobre lo que fue la presencia e interacción de Carla Giraldo con él.

“Yo sabiendo que me quedan pocos días acá y que la estoy pasando difícil, yo a son de qué le voy a decir que no me abrace”

— Miguel Melfi