“Una joya no valorada”: Valentina es eliminada del ‘Desafío XX’ y así reaccionan en redes

Durante el inicio del capítulo 51 del ‘Desafío XX’ se vivió mucha tensión por la prueba a muerte en el box negro a la que se enfrentarían Valentina, Glock, Karoline y Darlyn de la casa Beta, lo que descompletaría a ese equipo que a la fecha había permanecido completo.

La prueba inició desde la plataforma en la que las sentenciadas debían desenrollar una bola de cemento atada a una cuerda para lanzarla al suelo y descender por ella, seguidamente atravesar por unos equilibrios y un quiebra patas y ascender por una reja a la segunda plataforma.

Desde ella tenían que liberar un artefacto y llevarlo por medio de un túnel hasta el final de la pista en la que encontrarían una jaula llena de costales de la que tenían que extraer un baúl contentivo de cuatro esferas las cuales quedarían sobre el equilibrio liberado y recorrer la pista de obstáculos hasta llegar al punto de definición en el que había un sistema de apertura sobre el que rodarían las esferas hasta ser embocadas en una cesta diferente.

La primera en salvarse fue Karoline, quien precisamente había anunciado sus ganas de irse en el capitulo anterior, a ella le siguió la capitana Darlyn, mientras que en el punto final Glock y Valentina se debatían el último cupo, siendo Glock la ganadora y Valentina la eliminada.

El resultado de la prueba derivó en diversas reacciones por parte de los televidentes del ‘Desafío XX’, pues algunos lamentaron la salida de la competidora de la Ciudad de Las Cajas.

“Valentina fue una joya no valorada en el desafío, faltó darle más realce a lo que ella es y representa, esa mujer es muy inteligente yo me quedo con todo lo bueno”, “Una de las personas más bonitas y humildes que ha pasado por el desafío, te queremos Valentina 🫶 🫶”, “No me hablen se me metió (la salida de Valentina del desafío) en el ojo 😭” y “No lloraba desde que expulsaron a Marlon del desafío. Hoy volví a llorar porque se fue Valentina. Quítenme el desafíoooo 😭😭😭”, son algunas de las reacciones que destacan.