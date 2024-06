Seguidores del Team Papillente expresaron su molestia al ver a Julián Trujillo como primer finalista

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones y la espera terminó, pues se anunció al primer finalista que conforma en top 4 y que el lunes 17 de junio busca ser el ganador o ganadora de la primera temporada.

Para el anuncio vistieron de gala a los participantes que siguen en pie en la competencia, así como a sus jefes de campaña, pues además de la noticia vivirían la última fiesta de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que contó con la presencia de algunos exparticipantes.

Con ellos estuvieron las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, así como los conductores de ‘La Previa’ y ‘El After Show’ de Vix, Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, junto al actor Emmanuel Restrepo en su papel de Carmelo del éxito dramático ‘Rigo’.

Todos fueron participes de un brindis por los cuatro meses de programa, pero seguidamente Cristina Hurtado y Carla Giraldo anunciaron el cierre de votaciones y momentos más tarde al primer finalista.

“El primer finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, elegido por la votación del público es… ¡Eres tú! ¡Julián!” — Cristina Hurtado

Al conocer la noticia las actrices Martha Isabel Bolaños y Tania Valencia, así como los actores Sebastián González, Omar Murillo, Beto Arango, Naren Daryanani y Sebastián Gutiérrez junto a Sandra Muñoz, Nanis Ochoa y Mafe Walker se abalanzaron a Julián Trujillo a felicitarlo.

Trago amargo para Team Papillente en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

Por su parte los miembros del Team Papillente no ocultaron su tristeza ante el resultado y analizaron los motivos por lo que el actor se convirtió en el primer finalista en medio de diversas palabras.

“Él siempre ha tenido un excelente apoyo. Si la gente lo apoya es porque lo ha hecho bien” — Karen Sevillano

“Tampoco es sorpresa” — Ornella Sierra

La reacción de los televidentes

Pero el desánimo traspasó ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, pues los televidentes que son simpatizantes de los miembros del Team Papilla manifestaron su descontento por medio de las redes sociales y aseguran que se trata de fraude, pues según algunos de ellos debió ser Karen Sevillano y no el actor Julián Trujillo.

“Así como va el fraude de RCN el ganador menos icónico y más aburrido y mamerto de todas las ediciones de este reality lo va tener Colombia, siempre pasando pena”, “Detesto a los galácticos con toda mi alma! RCN es un verdadero fraude! ¡En la vida pienso volver a ver ese canal después de este programa!”, “Lastimosamente somos nosotros contra una producción corrupta, pero siempre diré que apoye el mejor equipo 🫶🏽❤️‍🔥” y “Si Julián gana, no lo ganó por mérito propio, porque no aportó chimba y media al programa, no dio contenido, no generó rating, lo poquito y nada que ganó, se vio reflejado por el simple odio que le tienen a Karen y lo que le regaló RCN. No leo llorones”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.