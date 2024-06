Quedan solo dos días para que ‘La Casa de los Famosos’ llegue a su fin en esta primera temporada. Con más de 20 famosos al inicio del reality, y ahora con solo 5 participantes en la recta final, los comolbianos tendrán que decidir el famoso que se llevará el jugoso premio de $400 millones de pesos.

Durante la última fiesta el viernes pasado, Cristina Hurtado y Carla Giraldo comunicaron oficialmente que Julián Trujillo era el pimer finallista del reality, causando gran sorpresa, ya que muchos daban por sentado que Karen Sevillano era la primera participante en anuciar como finalista, sin emabrgo, eso no sucedió hasta el momento.

Sebastián mostró su inconformismo por la broma que le hicierona su mamá en ‘La Casa de los Famosos’

Cuando los familiares de los finanistas entrarona la casa para acompañarlos y darles ánimo. En el caso de Sebastián, entro su madre para apoyarlo, pero sus compañeros le hicieron una broma que la hicieron llorar. Todo empezó por una discusión ficticia entre los participantes para que sus familiares creyeran una mala relación entre ellos, pero la situación se salió tanto de control, que la mamá de Sebastián se puso a llorar.

Pero hasta la más reciente fiesta de celebración, el participante le contó a sus ex compañeros de competencia lo mucho que le incomodó este suceso llegando a mencionar “Le hicieron una broma y mi mamá se puso a llorar y se fue, y ahí entendí por qué yo soy así. Mi mamá me ha enseñado a eso, el conflicto hay que evitarlo, las peleas no sirven para nada (...) La veo llorando porque Pantera se empezó a meter conmigo”.

Así que a pesar de que Sebastián llegó a estar de acuerdo en esa brima, no llegó a dimensionar lo que la broma causó en su mamá, una de las personas más importantes de su vida.