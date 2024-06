Julián Trujillo es el primer finalista de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones y la espera terminó, pues se anunció al primer finalista que conforma en top 4 y que el lunes 17 de junio busca ser el ganador o ganadora de la primera temporada.

Para el anuncio vistieron de gala a los participantes que siguen en pie en la competencia, así como a sus jefes de campaña, pues además de la noticia vivirían la última fiesta de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia que contó con la presencia de algunos exparticipantes.

Con ellos estuvieron las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, así como los conductores de ‘La Previa’ y ‘El After Show’ de Vix, Roberto Velásquez y Lina Tejeiro, junto al actor Emmanuel Restrepo en su papel de Carmelo del éxito dramático ‘Rigo’.

Todos fueron participes de un brindis por los cuatro meses de programa, pero seguidamente Cristina Hurtado y Carla Giraldo anunciaron el cierre de votaciones y momentos más tarde al primer finalista.

“El primer finalista de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, elegido por la votación del público es… ¡Eres tú! ¡Julián!” — Cristina Hurtado

Al conocer la noticia las actrices Martha Isabel Bolaños y Tania Valencia, así como los actores Sebastián González, Omar Murillo, Beto Arango, Naren Daryanani y Sebastián Gutiérrez junto a Sandra Muñoz, Nanis Ochoa y Mafe Walker se abalanzaron a Julián Trujillo a felicitarlo. La noticia derivó en una ola de reacciones en las redes sociales al conocerse que es un galáctico el primero en ingresar al top final de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

“Cuando creí que la noche no podía ser mejor me entero que Julián Trujillo es finalista upaaaa”, “Colombia no es Neider ni la Liendra. Colombia es la gran nación que apoya a Julián Trujillo, viva Colombia, viva Falcao”, “Lo logramos 🔥 🔥 🔥 🔥 Vamos directo a la final y te apoyaremos más que nunca. Ganador Julián Trujillo, los códigos siguen activos 👑 👽 ✨” y “Julián Trujillo primer finalista, ya salieron los papilla a decir que es fraude? ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja”, son solo algunas de las reacciones que destacan.