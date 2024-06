Tania, la invitada del ‘Desafío XX’, que se robó las miradas de los Omega y televidentes

Durante el capítulo 50 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues sería el turno de la participación de los televidentes que van como desafiantes a presentarse en la prueba de sentencia, premio y castigo, que definiría el último chaleco del ciclo de mujeres y que marcaría si toda Beta iría o no al box negro para la eliminación.

PUBLICIDAD

Tatiana, una abogada de Bogotá, terminó con los Beta, así como Nahomy una ama de casa de Timbiquí con los Alpha y Tania Rope, una auxiliar de enfermería Seguridad industrial, deportista Fitness y atleta wellness en proceso, en la casa Omega.

Las tres se vieron las caras en el box blanco para una pista de aire que mantuvo a la expectativa a más de un participante en la Ciudad de Las Cajas, así como a los televidentes quienes quedaron impresionados no solo por su fuerza, sino por su espectacular figura y belleza.

La prueba partía desde varias escaleras inestables para llegar a unas rejas por las que debían pasar escalando hasta tocar una plataforma en la que había un carro deslizable con el que tenían que llegar a otro extremo en donde les esperan un baul con bolsas de arenas que tenían que trasladar por medio de unos túneles colgante y lazarlas a una cesta que levantaría un artefacto al que seguidamente tenían que lanzarles unas cadenas y completar la pista.

Tania logró llevar la delantera en la pista completándola así y alzándose con el primer puesto, pero su desempeño en la pista derivó en diversas reacciones por parte de los televidentes del ‘Desafío XX’ quienes no dudaron en llenarla de halagos.

“Tania es fácilmente la mejor de este desafío ja ja”, “¿No podemos dar a Kratos y Renzo por Tania? Esa vieja es mejor que casi todas las del desafío no me queda duda #DesafioXX”, “La desafiante de la semana de omega lo está haciendo mejor que Natalia y Dickson en todo lo que va del desafío “, “La de omega es muy ágil y rápida la quiero en la competencia, pero yaaa” y “¿Tania no se puede quedar en lo que resta de desafío? 🥹”, son solo algunas de las reacciones que destacan.