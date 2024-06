¿Está resentida? Martha Isabel Bolaños confesó si dejó “enemigos” en ‘La Casa de los Famosos’

Martha Isabel Bolaños sigue siendo tema de conversación en las redes sociales tras compartir detalles de su experiencia en el popular reality show ‘La Casa de los Famosos’. La actriz, conocida por su carismática presencia, se perfilaba como una de las favoritas para llegar a la final. Sin embargo, tuvo que abandonar el programa tras recibir la mayor cantidad de votos de la audiencia.

En una reciente entrevista para El Corrillo de Mao, la ‘pupuchurra’ habló sobre los desafíos de convivir con más de 20 personas de distintos comportamientos. A pesar de mantener una actitud abierta y positiva, Bolaños confesó que con el paso de los días, la convivencia se volvió cada vez más difícil. Señaló que no fue nada fácil lidiar con tantas personalidades y a medida que avanzaba el tiempo, la situación se hacía más insoportable.

La actriz negó que su forma de hablar y los gestos con sus manos fueran lo suficientemente agresivos como para hacer sentir incómodos a sus compañeros. Sin embargo, expresó su sorpresa y desagrado al enterarse de ciertas actitudes negativas hacia ella que desconocía. En particular, mencionó a Karen Sevillano, de quien sintió cierto rechazo desde los primeros días. “Pude comprobarlo después al ver unos videos”, añadió.

Martha Isabel Bolaños contó si dejó amigos o enemigos en el reality

Al ser consultada sobre si dejó amistades o enemigos en el reality, Martha Isabel respondió de manera reflexiva y equilibrada. “No permito que el ego me invada de malos pensamientos y mucho menos desgastar mi energía por un juego”, afirmó. La actriz destacó que hizo amistades valiosas durante su estancia en la casa, mencionando a Julián Trujillo y Sebastián González, con quienes formó un equipo unido, y a Mafe Walker e Isabel Santiago, con quienes también cultivó buenas relaciones.

“Dejé amigos, dos amistades por cultivar con Mafe y con Isa, y el resto no los considero enemigos. Simplemente tomo distancia y suelto, porque mi éxito y mi triunfo es no devolver absolutamente nada de lo que me dieron con lo mismo. No me permito una mala sensación”, expresó Bolaños con convicción.

Mencionó que sigue de cerca los últimos capítulos del reality de RCN y apoya a Julián para que se lleve el premio de 400 millones de pesos.