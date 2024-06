Cristina Hurtado reveló la razón por la cual no ha trabajado en Caracol

Cristina Hurtado es una de las presentadoras del Canal RCN que está actualmente presentando ‘La Casa de los Famosos’. Dentro de estos meses de transmisión en vivo, la presentadora ha demostrado que su regreso a la televisión está más que asegurado. Cristina se dio a conocer durante su estancia en el reality del mismo canal en ‘Protagonistas de novela’, donde además conoció a su gran amor Josse Narváez, con quien tiene una amorosa familia hasta el día de hoy.

PUBLICIDAD

¿Por qué Cristina Hurtado nunca ha trabajado en el Canal Caracol?

En medio de una entrevista con Bésame, Cristina abrió su corazón y contó la verdad sobre su ausencia en la competencia televisiva, confesó que sí tuvo ofertas para trabajar en el Canal Caracol, pero que se decidió por regresar a esa casa que le dio el reconocimiento que tiene hoy en día.

“Recibo una llamada y era Caracol, me dijeron Cris, queremos hablar contigo. Me reuní con las directivas de Caracol , una casa que también admiro mucho, y les agradezco para esos proyectos, pero realmente no sé han dado las cosas por diferentes circunstancias. Justo por esos días me llamó RCN pars este nuevo formato (la casa de los famosos) una gran apuesta. Pongo las cartas sobre la mesa (...) Eran variables qué me tocaba ver y tomar una decisión, porque el de Caracol era un poco más corto”.

Así que pese a las distintas ofertas por parte de Caracol, Cristina le hizo caso a su intuición y así vez proyectarse a futuro con una carrera un poco más estable. Por ahora, no se sabe qué será el futuro de la carrera de Cristina como presentadora, pero seguramente cuando esté lista para ejecutar un nuevo proyecto, se lo hará saber a sus seguidores por redes sociales, donde comparte gran parte de su día a día.