Aida Victoria Merlano se volvió a cambiar de look de manera radical, ¿Se ve mayor?

Aida Victoria Merlano ha sido una de las creadoras de contenido que llegó a ser más popular mientras se vio implicada en el caso de fuga de su madre. Luego de esto, su vida privada ha sonado en distintos medios de comunicación por su relación con Westcol. Sin embargo, la creador de contenido no ha dejado que sus polémicas la desconecten de sus objetivos.

PUBLICIDAD

Aida Victoria Merlano se volvió a cambiar de look de manera radical

Por su apariencia física, Aida siempre había destacado por tener su melena negra y larga. Sin embargo, hace unos meses decidió cortarse el pelo y dejárselo casi a la altura de los hombros, desatando diversas opiniones en redes sociales, ya que a algunos de sus seguidores les gustaba y a otros no. Sin embargo, la creadora de contenido siguió con su cabello de esta manera hasta que volvió a crecer y recuperar algo de su largo característico.

Pero en las últimas horas, Aida sorprendió no por el corte sino por el color, ya que decidió dejar el negro a un lado y pasarse al rojo, color que también trabjo bastantes opiniones en redes como “El negro siempre será lo suyo, aunque así también se ve preciosa”, “Divina mi amor y lo mejor de todo ARRIESGADA, amo la gente que se atreve a cambiar porque motivan a otros con sus cambios personales”.

Pero en medio de dicha transformación, Aida comentó “Con el negro me veía perra que ladra, con este me veo como perra que muerde”. Independientemente de las opiniones de los internautas, Aida se mostró bastante segura y empoderada de su cambio de look, ¿le gustó su cambio?