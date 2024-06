Valentina y Darlyn se fueron contra Arandú del ‘Desafío XX’ ¿quién tiene la razón?

Durante el capítulo 49 del ‘Desafío XX’ se vivieron muchas emociones, pues se jugaría la prueba de sentencia bienestar en la que el tercer chaleco del ciclo que es para eliminar a una mujer tiene a la expectativa a los participantes.

La prueba se dio en el box amarillo en el que dos hombre y dos mujeres de cada uno de los equipos que siguen en pie dentro de la Ciudad de las Cajas debían cargar un baúl de 85 kilos y pasarlo por encima de un obstáculo de troncos y un hexágono. Seguidamente pasarlo por la pista de lodo que contiene dos arrastres bajos y muro inclinado.

Luego llegar a la parte baja del box, pasarlo por un obstáculo de troncos y una cerca, y otro arrastre de piedras para sacar un balón y una llave de tuerca para abrir el baúl del que debían sacar unos palos con los que desde diversas plataformas tenían que pasar el balón de 2 kg para montarlo sobre una plataforma y fue precisamente en ese punto en el que la problemática se centró.

Y es que es mientras Natalia, al creer que Alpha ganaría, se puso a bailar simulando un table dance, los Beta se reclamaban por la forma en la que hacían el traspaso del balón desatando así la molestia.

Omega fue el equipo que se adjudicó el primer puesto y por ende el derecho de escoger el bienestar que le dejaría al segundo lugar que recayó sobre Beta, mientras que Alpha nuevamente quedó en el tercer lugar. Al llegar a la casa Beta las diferencias empezaron a tomar protagonismo, pues a Valentina no le gustó la forma en la que Arandú le dio las indicaciones y este no dudó en hacerle el reclamo.

“Arandú y que ‘míreme’. Y yo ¿para qué lo voy a mirar? No lo iba a mirar si usted no lo puso. Mira los que la pusieron y me grita ‘es que usted no mira’, y yo, pero qué mirar si tú no la has cogido ni una sola vez”

— Valentina