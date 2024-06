Sandra Muñoz respondió a los ataques lanzados en su contra por defender a Karen Sevillano

La actriz Sandra Muñoz no se quedó callada ante la avalancha de comentarios negativos que recibió tras expresar su apoyo a Karen Sevillano para que gane el premio mayor de ‘La Casa de los Famosos’. La exparticipante del reality de RCN inicialmente quiso ignorar los comentarios en sus redes sociales, pero en esta ocasión decidió responder y defender su compañerismo con la caleña.

Los cuestionamientos hacia Sandra se intensificaron después de que publicara una foto de Karen en sus historias de Instagram, acompañada de un emotivo mensaje. “Mi cariño por ti va más allá de un reality del show del momento porque eres un gran ser humano, porque venimos del pueblo con errores como yo y como todos, pero conocí ese hermoso corazón. Estoy contigo, mi negra”, escribió Sandra. Estas palabras no fueron bien recibidas por algunos usuarios, quienes la bombardearon con críticas.

Ante los comentarios negativos, Sandra respondió enfáticamente. “¿Por qué la gente no respeta la opinión de las otras personas? ¿A quién le incomoda que a mí me caiga bien Karen Sevillano? ¿Yo le estoy quitando la comida a alguien? ¿Le estoy haciendo daño a alguien? ¿Estoy fastidiando? Pues no. Vayan a mis historias y ya... la gente tiene que aprender a respetar, y estas son tonterías que todos los días nos pasan a las personas que estamos en el medio”, dijo la actriz.

Karen Sevillano Este fue el mensaje que dedicó Sandra Muñoz a la influencer caleña en sus redes sociales. / Foto: Instagram @sandramunoz20

Sandra señaló que tras publicar la foto de apoyo a Karen, fue inundada con mensajes críticos tanto en los comentarios como en la mensajería interna. “Cójanla suave, respeten los gustos de las personas”, insistió. Además, reiteró que no tiene que gustarle las mismas personas que le gustan a los demás y que siempre ha actuado según su conciencia.

Finalmente, Sandra mencionó que otro de sus favoritos para ganar el reality es Julián Trujillo. “Pero si me ponen a escoger, como soy tan feminista y como me gusta apoyar a las mujeres, quiero que gane Karen. Si no ganara Karen, que gane Julián, que también me gusta mucho y se ha guerreado mucho el reality”, concluyó la actriz.