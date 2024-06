Por romance con Nodal ‘echaron al agua’ a Ángela Aguilar con su padre Pepe Aguilar: “su hija ya es madrastra”

“Si la lastiman me meto”: Fans aplauden la actitud de Pepe Aguilar sobre la relación de Nodal y su hija

Pepe Aguilar está disfrutando de un viaje en Japón con su esposa, aprovechando para conocer la “tierra del sol naciente”. En sus redes sociales, Pepe compartió una publicación expresando lo increíble que ha sido su experiencia y compartió una fotografía de su última noche en Japón. Sin embargo, debido a la controversia en torno a su hija Ángela Aguilar y su nueva relación con Christian Nodal, Pepe ha bloqueado la posibilidad de hacer comentarios en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Mientras Pepe se encuentra de viaje, su hijo Leonardo Aguilar está pasando por un momento difícil debido a la muerte de su cabra Billie. Por otro lado, Ángela Aguilar ha confirmado su relación con Christian Nodal durante una presentación en el escenario, lo cual ha generado una ola de comentarios y especulaciones entre los internautas.

Aunque Pepe Aguilar ha recibido mensajes de apoyo y felicitaciones por su viaje por parte de amigos y seguidores, la mayoría de los comentarios están relacionados con la polémica que rodea a Ángela. Muchas personas le han advertido que se prepare para enfrentar una gran atención mediática y posibles controversias a su regreso a México.

“Regresando a México no se sorprenda cuando le digan: ‘Uste no es mi abuebito cuyeyo’ (sic)”, “Cuando llegue a México asegúrense que le tengan un bolillo y sin aguacate para el susto”, “Traigase un samurai, lo va a necesitar”, o “Don Pepe no va a soportar cuando llegue a México... Mejor que se quede por allá”.

Pero así como muchos seguidores tanto de Nodal como de Ángela mostraron su apoyo a la nueva pareja. Muchos otros también mostraron su rechazo e incluso hicieron bromas al respecto, pues aseguraron que la joven interprete de ‘Llorona’ se está portando algo rebelde.

“Don Pepe regrese, su hija ya es madrastra”, “Ándele don Pepe, que acá la criatura ya se le salió del guacal”, “Ya regrese oiga, su hija anda muy suelta”, “Don pepe su niña se descarrió acaba de mandar el legado de los Aguilar al piso”, “Angelita no es tan Angelita como su nombre”, “Ay don Pepe se le salió la yegua del corral”, y “Ya vio el desvergue que está haciendo su morrilla don”, fueron algunos de los cometarios más destacados.