Yina Calderón le hizo guiño a Miss Universe Colombia para ser la representante del Huila

Aunque muchos reconocen a Yina Calderón por sus constantes polémicas en las redes sociales, su nombre resaltó en Colombia por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, programa concurso en el que apareció a mediados de 2013. Desde aquel entonces, Calderón se ha metido de lleno a facetas alejadas de la actuación como la de influencer y empresaria, pero recientemente le hizo guiños a Miss Universe Colombia para que la deje incursionar en la del modelaje y las pasarelas.

La creadora de contenido, que también se destaca como DJ del género guaracha, realizó recientemente un clip que generó conversación en la web de manera inmediata y en el que se le ve a ella realizar un desfile en traje de baño, en el que mostró sus atributos y de paso cómo va la recuperación de la operación quirúrgica a la que se sometió tras una fuerte infección que le provocó su levantamiento de glúteos.

“Con ustedes, la señorita Yina Calderón, representante del Huila. A ella le encanta la polémica, también le encanta mostrar todo. Su amor platónico es Cossio”, fueron las palabras de presentación que la madre de la influenciadora le hizo mientras realizaba su desfile, portando un bikini color violeta, mediante un video que superó las 100.000 reproducciones a solo minutos de haber sido publicado.

“Yina me encanta la manera en la que has cambiado tanto físicamente como persona”, “No estaría descabellado”, “Lastimosamente las reinas no van con tatuajes”, “Se ve mejor que nunca, que siga en el gimnasio y se pinte el cabellos de un color bonito y hasta lo logra”, “Se ve demasiado bien” “Ella no es de mi agrado, pero se ve muy bonita”, y “El Huila por fin va a tener una digna representante”, fueron algunas de las reacciones en la publiación.