Martha Isabel Bolaños de ‘La Casa de los Famosos’ alertó sobre millonaria estafa que están haciendo a su nombre

La vallecaucana Martha Isabel Bolaños se quedó a puertas de la fase final de ‘La Casa de los Famosos’, luego de que Colombia decidiera con sus votos que debía ser la eliminada la noche del pasado domingo 2 de junio . Tras su salida del programa de ‘Nuestra Tele’, ‘La Pupuchurra’, decidió tener un noble gesto con sus seguidores, pero el acto se le convirtió en un verdadero martirio luego de que delincuentes se aprovecharan de su imagen para realizar una estafa.

La partida de Bolaños, dejó en desventaja a los ‘Galácticos’ quienes solo tienen en este momento dos representantes, Sebastián y Julián, mismos que se tienen que enfrentar por los $400 millones a tres ‘Papillentes’, Karen, Alfredo y Melfi, quienes se redujeron en número tras la eliminación de ‘Pantera’.

Mientras se define a la persona que saldrá victoriosa del set, la vallecaucana decidió usar lo masivo de sus redes para impulsar los emprendimientos de sus fanáticos, algo que terminó mal, ya que ciberdelincuentes se aprovecharon de la campaña para pedir dinero a algunos incautos, hecho que salió a reprochar la mujer de 50 años mediante un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores:

“Aclaración sobre pauta publicitaria del día de ayer. A todos mis seguidores les informo que me retracto de la información compartida el día de ayer en mis historias. Decidí abrir un espacio a pequeños emprendedores en pro de sumar a sus microempresas, sin embargo, varias personas me han manifestado su inquietud en cuenta que les han solicitado dinero en dicho contacto. Quiero aclarar que no tengo relación alguna con esta empresa o marca que se hace llamar ‘La mentora’, por lo tanto, le pido abstenerse de transferir dinero mientras completamos la investigación. Accedí este trato porque fui informada que se trataba de una mentoría financiera”, expresó la caleña.