“Fue espectacular”: ‘Campanita’ de ‘El Desafío XX’ de Caracol se sometió a costoso procedimiento estético

La noche del pasado jueves 6 de junio se convirtió en una de las más emotivas de la temporada número veinte de ‘El Desafío’ de Caracol Televisión, luego de que uno de los personajes más queridos, ‘Campanita’, quedara eliminado de la competencia que se realiza en el municipio de Tobia en Cundinamarca. Precisamente este superhumano ha dado de qué hablar en las últimas horas luego de que diera a conocer los resultados del procedimiento estético al que se sometió.

Franck Stiward Luna Valencia, es el nombre de pila de este concursante vallecaucano que se ganó el cariño de los colombianos con su carisma y personalidad, mismo que cumplirá uno de su sueño el próximo 18 de junio, al convertirse en parte del equipo de trabajo del matutino ‘Día a Día’, lo que le implicaría adaptarse a las jornadas de labor que a diario ejecutan, Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde.

Ante este suceso, el caleño es consciente de que su imagen personal debe resaltar en demasía, por lo que decidió viajar hasta la ciudad de Barranquilla, para hacerse un costoso diseño de sonrisa, noticia que dio a conocer mediante de una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 435.000 seguidores. “El doctor fue espectacular y me asesoró antes del proceso, me recortó algunas encías y me realizó el diseño de sonrisa”, expresó el hombre de 22 años frente al nuevo aspecto de su dentadura.

Están haciendo estafas a nombre de ‘Campanita’ de ‘El Desafío de Caracol’

Previo a que fuera eliminado del programa concurso, una de las mejores amigas de Luna, Yura, quien le administraba sus perfiles en internet, alertó que ciberdelincuentes estaban pidiendo dinero haciendo uso de la imagen de ‘Campanita’, por lo que invitó a sus fans a seguirlo en sus perfiles oficiales.“En TikTok él aparece ‘@oficial.campanita, y en Facebook ‘@franks.campanita’; si ustedes han recibido solicitudes o mensajes de cualquier otra cuenta, recuerden que no es él ni soy yo”, expresó la mujer.