“Falleció el stalkeo”: reacciones a decisión de X de ocultar los “me gusta”

Durante este miércoles 12 de junio varios los usuarios de la red social X, llamada antes Twitter, se encontraron con un anuncio en sus pantallas con el que la plataforma les anunciaba una decisión radical que cambiará la forma de comunicarse.

La medida no es más que ocultar los “me gusta” el cual era un renglón que aparecía en el perfil de un usuario cuando otro lo visitaba y podía ver a cuáles publicaciones había seleccionado con esa opción, lo que permitía “stalkear” a cualquier cuenta.

“Esta semana haremos que los Me gusta sean privados para todos para proteger mejor su privacidad. Aún podrás ver las publicaciones que te hayan gustado (pero otras no). El recuento de Me gusta y otras métricas de tus propias publicaciones seguirán apareciendo en las notificaciones. Ya no verás a quién le gustó la publicación de otra persona. El autor de una publicación puede ver a quién le gustaron sus publicaciones”, indicó el departamento de ingeniería de X.com el pasado 11 de junio.

Sin embargo, la medida entró en vigencia horas después indicando que “a partir de hoy, los Me gusta son privados para todos. Darle Me gusta a más publicaciones mejorará tu línea de tiempo Para ti”.

Meses atrás la alternativa de ocultar los “Me gusta” la tenían solamente los usuarios suscriptores a X Premium, pero ahora la red social lo convirtió en una opción disponible para todo el mundo, por lo que las reacciones ante la decisión no tardaron en llegar y como era de esperarse en medio de reclamos y memes.

“Twitter regresa los likes por favor, tengo que stalkear al que me gusta”, “Entonces ya no se puede chismosear los me gusta de la gente en Twitter, es la muerte”, “Esto debería ser opcional y no una imposición. Yo sí quiero que mis seguidores sepan lo que me gusta” y “Oficialmente, ya se pueden ocultar los “Me gusta” de los perfiles... Falleció el stalkeo”, son algunas de las reacciones que destacan.