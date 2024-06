¿Se quedará solterona? Sandra Muñoz contó las condiciones que debe cumplir su pretendiente

La actriz Sandra Muñoz, conocida por su participación en ‘La Casa de los Famosos’, contó a sus seguidores cuáles son las condiciones que un hombre debe cumplir para estar con ella como pareja. La artista, quien se caracteriza por su sinceridad y amor propio, compartió en varios videos publicados en sus redes sociales sus pensamientos sobre las relaciones amorosas y su estado actual de soltería.

Desde la sala de espera de un aeropuerto, Muñoz reflexionó sobre la posibilidad de quedarse soltera debido a la falta de una pareja a su lado. “Yo como que me voy a quedar soltera porque es que saben qué, solo de pensar en empezar una relación y esto significa salir a rumbear, salir a cenar, salir a trasnochar y de verdad me da una pereza”, expresó con franqueza.

Sandra también mencionó que la idea de viajar con un “desconocido” le resulta poco atractiva. “Yo ya estoy muy vieja (...) Yo no sé cómo me ve la gente, pero yo me veo como una señora. Solo de imaginar irme de fin de semana, irme de paseo con un desconocido que no sé con quién estuvo la noche anterior, aunque tenga un tiempo hablando con esa persona, solo de imaginarme darle un beso a una persona que no sé a quién besó ayer, no, ¡qué horrible, mi gente!”, dijo, reflejando su escepticismo y precaución.

Las condiciones que debe cumplir la pareja de Sandra Muñoz

La actriz señaló que conocer nuevas personas y empezar relaciones no es fácil para ella, y especificó las condiciones que deben cumplir los hombres interesados en ella. “Para empezar a salir con una persona, ese tipo tiene que tener varios meses detrás mío (...) tuvo que haberme ‘perseguido’ dos, tres meses atrás, llamándome, preguntándome, asediándome, porque este regalito, mi amor, no es fácil. Entonces, súper difícil empezar una relación de nuevo, yo creo que me voy a quedar solterona”, aseguró.

Sandra enfatizó que la “parte más caótica” para ella es el momento de tener intimidad con alguien. “La hora más difícil para mí, porque si me da guácala darle un beso a un tipo que no sé de dónde vino anoche, mucho más me da asco acostarme con una persona que no sé con quién estuvo anoche. Entonces esa es otra parte súper difícil para mí”, confesó.