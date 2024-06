Lilo & Stitch: lo que sabemos sobre el esperado live action de la cinta de Disney

Desde su estreno en 2002, Lilo & Stitch se ganó el corazón de pequeños y adultos y cuando se anuncio, en pasado octubre de 2018, que Disney estaba trabajando en la versión live action, la expectativa se puso por los cielos.

La popular película animada de Disney, centrada en una niña hawaiana y su travieso amigo extraterrestre, es una de las favoritas del público de cualquier generación y la noticia de una versión con actores reales y tecnología CGI promete para los espectadores una cinta envolvente que además cuenta con una historia conmovedora.

¿Qué sabemos sobre el live action de Lilo & Stitch?

El proyecto live-action enfrentó numerosos desafíos, incluidos retrasos debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la producción finalmente se completó a principios de este año y se espera que llegue a Disney+ más adelante este año.

Mike Van Waes está detrás del guion y Chris Kekaniokalani Bright es el encargado de corregirlo. Por su parte, Dean Fleischer Camp, conocido por su trabajo en Marcel the Shell with Shoes On, asumió la dirección.

Uno de los retos que enfrentó la producción destaca el incendio de un tráiler del set en 2022. The Hollywood Reporter informó que la filmación se siguió adelante en abril de 2023, pero se detuvo en mayo del mismo año debido a la huelga de guionistas y actores que paralizó Hollywood.

Otro escándalo destacado fue el de la actriz Sydney Elizabeth Agudong, elegida para interpretar a Nani, la hermana de Lilo. La incorporación de la actriz provocó acusaciones de colorismo debido a su tono de piel más claro en comparación con el personaje original. Tampoco olvidemos que Kahiau Machado fue seleccionado para interpretar a David, sin embargo, se retiró del papel y Kaipot Dudoit tomó su lugar.

De esta forma, el elenco quedó conformado por Maia Kealoha como Lilo; Zach Galifianakis, Billy Magnussen y Courtney B. Vance como Jumba, Pleakley y Cobra Bubbles, respectivamente. Chris Sanders, la voz original de Stitch, regresará para darle vida al personaje que se asume estará hecho en computadora.