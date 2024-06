¡Ya es oficial! Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman su relación con ‘romántica’ foto y les llueven críticas

Lo que venía siendo un secreto a voces terminó por confirmarse la tarde de este 10 de junio, cuando Christian Nodal y Ángela Aguilar, finalmente anunciaron su relación por medio de una exclusiva al medio de comunicación ‘HOLA! Américas’ que se encargó de difundir que se encuentran muy enamorados.

Esto sucede tan solo dos semanas después de que Christian Nodal anunciara su separación de Cazzu, con quien llevaba alrededor de dos años como pareja y tuvo una hija en común de nombre Inti, que nació en septiembre del 2023. Razón por la que a los fans, les resultó sorpresiva esta abrupta decisión.

Desde entonces, la ahora pareja ya había dado indicios de que podía haber algo más allá de una simple amistad entre ambos, siendo captados en Monterrey y Houston, donde actualmente vive la más joven de los Aguilar, además de compartir un video en donde se estaba tatuando una parte de la mano que aún mantiene en secreto y por la que muchos piensan que se trata de un diseño en honor a Nodal.

Christian Nodal y Cazzu confirman su ruptura (Captura de Pantalla)

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman su noviazgo

Fue Ángela Aguilar quien reveló a ‘HOLA Américas’ más detalles de su nueva relación con Christian Nodal, de quien, aseguró, no se trató de un romance fortuito, sino de algo que venía gestándose desde tiempo atrás, retomando algo que habían dejado pausado:

“No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”, confesó Ángela Aguilar a ‘HOLA! Américas’, además, aseguró que se encuentran no solo muy enamorados e ilusionados, sino que ya tienen planes a futuro, se han hecho promesas y hasta viajes planeados.

A su vez, el sitio web afirmó que este amor se dio en un momento en el que ambos estaban solteros, negando cualquier tipo de infidelidad de la que ya se había especulado desde que Christian Nodal confirmó su separación de Cazzu, asegurando que su relación fue retomada y la complicidad que existió entre ellos de años atrás cuando trabajaron juntos resurgió.

Por otro lado, a diferencia de lo que se podría pensar, ‘HOLA Américas’ aseguró que la familia de Ángela Aguilar ha tomado con buenos ojos la noticia y que existe una buena relación entre ellos y Christian Nodal.

La primera foto de Christian Nodal y Ángela Aguilar como pareja

El anuncio de su romance no llegó solo, sino con un par de fotografías que daban cuenta de su relación, en la que ambos se mostraban amorosos. Christian Nodal abrazando por la espalda a Ángela Aguilar, mientras besa su mejilla.

Él viste uno de sus clásicos atuendos de jeans negros, botas y camisa blanca, mientras Ángela Aguilar porta un total look en color beige de cargo pants, blusa de tirantes del mismo tono y unos mules bajos en color caqui.

Hasta el momento, Pepe Aguilar ni la familia de la joven de 20 años se ha pronunciado al respecto de su relación. Sin embargo, usuarios en redes sociales ya han reprobado su nuevo romance, dejando una serie de duros comentarios.

“Otro tatuaje más para Nodal”, “Lo que mal empieza, mal acaba”, “Pensaba que Ángela era inteligente, y no me juzguen sé que el amor es ciego, pero como una mujer que tiene todo y sobre todo sabiendo que este nodal acaba de terminar su relación con un hijo de por medio, y dice que no quiere ella defraudar el apellido que lleva, son tal para cual”, “Qué onda con los hombres de ahora terminan una relación y buscan otra luego luego, no tienen ni poquito amor propio o qué?”, “Como quiera lo va a correr su papá”, “Sentí feo, no se esperaron ni poquito…”, “Funen a Nodal por favor”.