“Me tienen que pagar”: Pantera reclamó su dinero al salir de ‘La Casa de los Famosos’

En la más reciente edición de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se llevó a cabo la gala de eliminación en la que se conoció que Kevin Fuentes, más conocido como Panera, se convirtió en el décimo noveno eliminado de la competencia

De acuerdo las cifras ofrecidas por las presentadoras Cristina Hurtado y Carla Giraldo, las cuales fueron en votos positivos, es decir para salvar y no para eliminar —como ocurrió la semana pasada con la eliminada Martha Isabel Bolaños— el primer participante en regresar a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y tercer semifinalista fue el actor Julián Trujillo con el 57.31 %.

La segunda en volver a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia fue Karen Sevillano quien consiguió solo el 26.22 % por lo que se convirtió en la cuarta semifinalista. Ante esto en el cuarto de eliminación quedaron Alfredo y Pantera. A los pocos minutos Alfredo se convirtió en el cuarto famoso en regresar con el 10.83 %, mientras que Pantera consiguió solo el 5.64 % de los votos por lo que se convirtió en el décimo noveno eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia.

La estadía de Pantera dentro de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia estuvo dividida entre el gran aporte que hacía para la limpieza, pues el más ordenado de los participantes, pero también estuvo llena de polémicas por las diversas discusiones que sostuvo dentro de la competencia.

Dentro de la convivencia el ahora eliminado desarrolló una especie de negocio llamado “Marañas Pantera” en la que ofrecía sus servicios para hacer él las labores que le correspondían a otros o aquellas limpiezas que estos no querían hacer.

Con las “Marañas Panteras” el modelo llegó a acumular una buena cantidad de dinero a cobrar de parte de algunos famosos, por lo que al salir fue lo primero que les dijo a los presentadores de ‘La Previa’ y ‘El After Show’ de ViX, Roberto Velásquez y Lina Tejeiro.

“Me llevo esto como un regalo para toda mi vida, y decirle a RCN pues que, me vyu a preparar mucho, quiero ser actor, quiero protagonizar novelas, películas, así que este camino no termina acá, este es el comienzo de una Pantera”

Luego de agradecer a ViX y RCN por permitirles mostrar todas sus facetas, en la que incluyó la de cantante en medio de risas, Lina Tejeiro le cuestionó sobre la deuda que le tienen y a cuánto asciende la cifra.

“¡¿Qué va a pasar?! ¡Me tienen que pagar! Sino los boleteo con Panamá, Colombia y Latinoamérica ¡Toditos! Creo que estamos en 9 millones 600 y pico. Lo trabajé muy duro, los zapatos de mis compañeros tenían pecueca, negros, y yo me dedicada, lavaba los platos, organizaba el baño, todo me lo gané con sudor. Me decía usurero, pero siempre necesitaron a ‘Marañas Pantera’”

— Pantera